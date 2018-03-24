Polonya'da Kadınlar Kürtaj Yasasına Karşı Yürüdü

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) bir kez daha kadınların hedefi oldu. Binlerce kadın, kilisenin baskısıyla engelli ya da sakat ceninin alınmasını yasaklayan kürtaj yasa tasarısını hayata geçirmek isteyen hükümete karşı sokaklara döküldü.

Koyu Katolik ülkesi Polonya'da halihazırda yasak olan kürtajın daha katı kurallara bağlanmak istenmesi ülke gündeminde yine üst sıralara yükseldi. Geçtiğimiz yıl kürtajın tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısına karşı "Kara Protesto" (Czarny Protest) eylemi düzenleyen Polonyalı kadınlar, hükümete geri adım attırmıştı. Aradan geçen süre içerisinde tüp bebek yöntemiyle gebelik projesine son veren, ertesi gün hapını reçeteye bağlayan muhafazakar hükümet, kiliseden gelen baskılara daha fazla boyun eğmeyerek kürtajı sıkılaştıran bir tasarı hazırladı. Buna göre anne karnındaki ceninin fiziksel ve zihinsel açıdan sakat olduğu tespit edilse dahi kürtaj edilmesi yasak. Söz konusu tasarıyı Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi başta olmak üzere uluslararası pek çok insan hakları kurumları eleştirirken, ülkedeki kadın örgütleri de tasarıya karşı yürüyüş düzenledi.

Polonya Parlamentosu'nun önünde bir araya gelen binlerce kadın hükümet karşıtı sloganlar atarak tasarıyı protesto etti. Kadınlar daha sonra ellerinde taşıdıkları "Dayanışma bizim silahımız", "Doktor istiyoruz, misyoner değil" yazılı dövizlerle Hukuk ve Adalet Partisi'nin Nowogrodzka sokakta bulunan genel merkez binasına yürüdü. Erkeklerin de kitlesel şekilde destek verdiği yürüyüş sonrası PiS Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapan kadın örgütleri temsilcileri, iktidar partisini kilisenin isteklerine boyun eğerek kadınların hayatını cehenneme çevirmekle suçladı. Bedenleri üzerinde yalnızca kendilerinin karar verebileceklerini belirten kadın örgütü temsilcileri, iktidar partisinden ellerini bedenlerinden çekmesini istedi. PiS Genel Merkezi önünde alkışlar, ıslıklar eşliğinde 2 saat kadar süren protesto gösterisi, konuşmaların ardından olaysız bir şekilde sona erdi. - VARŞOVA