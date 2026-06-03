AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: 'Toplantılarımızda birbirimizin dillerini konuşarak anlaşmayı bir kural haline getirelim'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Çalışmaları hızlandırmamız benim hep istediğim, zaman zaman şikayet ettiğim bir konu. ve artık toplantılarımızda birbirimizin dillerini konuşarak anlaşmayı bir kural haline getirelim. Bunun bugünlerde altyapısını oluşturuyoruz. Emin olun ve inanın bir gün gelecek bunu da başaracağız" dedi.

Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını kazanmalarının 35. yıl dönümü vesilesiyle; EkoAvrasya Vakfı, TÜRKSOY, Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ve Politik Stratejiler Araştırma Merkezi (POLSAM) iş birliğiyle düzenlenen 'Türk Dünyası Entegrasyonunda Yeni Ufuklar: Ortak Geleceğe Doğru Stratejik Vizyon' temalı uluslararası sempozyum Ankara'da gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Zorlu, "35 yıl, bir devlet yaşamı için her ne kadar kısa sayılsa da bu dönem içerisinde bağımsızlıklarının bu sene 35. yılını idrak ettiğimiz Türk devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni elbette çok önemli bir noktaya taşıdık birliktelik hedefimizi ve ruhumuzu" diye konuştu.

"Hep birlikte bu sorumluluğu üstlenerek ilerlemeliyiz"

Moğolistan'da 'ayrı yollardan gitsek de aynı yolda birleşiriz' diye bir söze şahit olduğuna değinen Zorlu, "Türk dünyası coğrafyasının uzak hedef ülküsüne ilerlerken bir kısmımız zaman zaman hızlı gidebiliriz. Bir kısmımız daha yavaş ilerleyebiliriz. Önemli olan her birimizin aynı istikamete doğru ilerlemektedir. Ben zaman zaman tartışmalı meseleler gündeme geldiğinde hep bu istikamete bakmamız gerektiğini ifade ettim. Zaman zaman tartışılır biliyorsunuz konferanslarda. Bilhassa ben de üniversite hocalığı yaptım. Benim öğrencilerim de çok sorarlardı. Hocam işte bunlar şunlar kendilerini böyle görmüyorlar, kabul etmiyorlar vesaire. Bunlar tabii işin içindeki insanlar için çok çabuk çözümlenebilecek sorular ama bilmeyen genel kitlemize bunları aktaracak olan bizleriz, sizlersiniz. Hep birlikte bu sorumluluğu üstlenerek ilerlemeliyiz" dedi.

"Toplantılarımızda birbirimizin dillerini konuşarak anlaşmayı bir kural haline getirelim"

Türk dünyası adına yapılan çalışmaların büyük bir umut tablosu olduğunu kaydeden Zorlu, şöyle konuştu:

"2 açıdan umut tablosu. Bir, Türk dünyasının bağlantısallık ve karşılıklı bağımlılık ilişkisini uzun yıllara taşıyacak bir ekonomik enerji, odaklı ticaret ağının odaklandığı bir sistem hayata geçiyor şu anda. Yani daha önce konuşuyorduk. Çin sınırından yola çıkan bir konteynerin Avrupa sırtlarına, okyanusları açarak gidebilme potansiyeli. Şimdi biz aslında yeni bir vakti daha oluşturuyoruz. O da son dönemdeki savaşın da etkisiyle tabii çok daha realize oldu. Artık Orta Doğu'ya ve körfeze doğru Türk dünyasının açılmasını sağlayacak yeni bir halkta da Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezinde olduğu bir bağlantısallıkla hayata geçirebilmenin çabası içerisinde olacağız. İkincisi, dil ve kültür birlikteliğimiz, bizim dillerimiz. Büyük Türk dili ailemizin elbette zenginliği ve bu saygı çerçevesinde ortak alfabe ve ortak terminoloji ve iletişim dili gibi adımlarımızı hızla atacağımıza inanıyorum. Ortak alfabede kötü ve yeni bir durumda değiliz. Neden? Bakın son Gebele Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımız ortak alfabeyle yazılmış, Cengiz Aytmatov'u anlatan eseri ortak alfabeye çevirmemizi talimatlandırdı ve biz bunu çevirdikten sonra Cumhurbaşkanımız bizzat devlet başkanlarına takdim etti. Bu bizim aslında kararlı duruşumuzun, vizyonumuzun bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Bu konuda çalışmaları hızlandırmamız benim hep istediğim, zaman zaman şikayet ettiğim bir konu. ve artık toplantılarımızda birbirimizin dillerini konuşarak anlaşmayı bir kural haline getirelim. Bunun bugünlerde altyapısını oluşturuyoruz. Emin olun ve inanın bir gün gelecek bunu da başaracağız."

Programa Zorlu'nun yanı sıra Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz, milletvekilleri, büyükelçiler, akademisyenler ve davetliler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı