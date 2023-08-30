Yusuf Aldatmaz Kozcağız beldesinde yatırımları yerinde inceledi .

Bartın Ak Parti milletvekili Yusuf Aldatmaz TBMM'nin tatile girmesinin ardından, Bartın merkeze bağlı Kozcağız beldesinde, devam eden yatırımları yerinde ziyaret ederek, "ilimizdeki kalkınma hamlesine güç katacak yeni yatırımların da öncüsü olacağız" dedi.

AK Parti Bartın Milletvekili Aldatmaz, Kozcağız'da yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi. Aldatmaz'a ziyaretlerinde Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman da eşlik etti. Aldatmaz, Kozcağız-Bartın duble yol inşaatı şantiyesini, Kozcağız-Kumluca Yolu Baraj Geçişi sahası İnşaat Şantiyesini, Tarım köy tipi inşası tamamlanmak üzere 102 konut afet evlerini ve ticaret merkezi şantiye sahasında incelemelerde bulundu Yetkililerden detaylı bilgiler alan Aldatmaz, açıklamasında, "Büyüyen ve güçlenen Türkiye yüzyılında Bartın'ın bölgesinde lider bir şehir olması için yorulmaksızın çalışacağını da dile getirdi. Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, "Bartın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimize güçlü bir destek sundu. Vatandaşlarımız ülkemizin yarınlarına sahip çıkmaya devam etti. Unutulmamalıdır ki bu seçimin kazananı Türkiye olmuştur. Halkımızın güçlü desteğine karşılık bizlerde gece gündüz demeden insanlarımızın hizmetinde olacağız. İlimizde sanayiden turizme kadar her alanda gelişim ve büyümenin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Mevcut yatırımların takipçisi olacak ve ilimizdeki kalkınma hamlesine güç katacak yeni yatırımların da öncüsü olacağız" şeklinde konuştu.

"Umut dolu geleceğinin meşalesi olacak"

Türkiye'nin çok daha güçlü adımlarla yoluna devam edeceğini de vurgulayan Yusuf Aldatmaz, "Geride bıraktığımız seçim döneminde halkımız Cumhurbaşkanı ve Ak kadrolara olan güvenini bir kez daha dünyaya gösterdi. Şimdi vakit Türkiye Yüzyılı vakti. Ülkemizin son 21 yıllık süreçte ne denli büyük adımlar attığını dünya gördü. Türkiye sadece kendi içinde gelişip büyümedi, bölgesinde istikrar sağlarken dünyada söz sahibi oldu. Gerek Pandemi döneminde gerekse Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin gücüne hep birlikte şahitlik ettik. Terörle mücadeledeki kararlı duruşumuz, savunma sanayiindeki hamlelerimiz, yollar, köprüler, tüneller, barajlar derken artık Türkiye kendi insansız hava araçlarını hatta kendi insansız savaş uçaklarını üretebilen bir ülke konumuna ulaştı. Bu girişimlerimizle milletimizi onurlandırırken dünyadaki mazlumlara da umut oldu. Kendi imkanlarıyla ordusunun karadaki, denizdeki ve havadaki ihtiyacını karşılayabilen Türkiye yeni dönemde bu adımlarını çok daha ileriye taşıyacak. Başarılı mühendislerinin becerileriyle savaş gemileri, helikopterler, akıllı mühimmatlar, İHA'lar ve insansız savaş uçakları üretme cesaretini gösteren Türkiye'de büyüme ve gelişme devam edecek. Türkiye Yüzyılı ülkemizin aydınlık yarınlarının, umut dolu geleceğinin meşalesi olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın Bartın için de önemli fırsatların kapısını aralayacağını ifade eden Aldatmaz, "Hedefimiz şehrimizi büyümede, gelişmede ve kalkınmada Amasra'dan Kurucaşile'ye, Ulus'tan Kozcağız'a, Kumluca'dan Hasankadı'ya, Abdipaşa'dan Arıt'a, Zafer'den Başköy'e, Şirinler'den Hatipler'e kadar her bölgemizin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyacağız. Hizmeti ilimizin her yanına taşıyacağız. Ülkemizin ve Bartın'ımızın yarınları için yine el ele ve gönül gönüle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - BARTIN