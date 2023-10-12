YSK, Libya Ulusal Seçimler Komisyonu'na Türkiye seçim sistemini anlattı

YSK, Libya Ulusal Seçimler Komisyonu heyetine Türkiye seçimlerinin usul ve esasları ve seçimlerde teknoloji kullanımına ilişkin bilgi verdi. Libya heyetine YSK Toplantı Salonu'nda sunum yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK), Libya Ulusal Seçimler Komisyonu heyetine Türkiye seçimlerinin usul ve esasları ve seçimlerde teknoloji kullanımına ilişkin bilgi verildi.

Libya Ulusal Seçimler Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ve beraberindeki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinin ardından Libya heyetine Türkiye'nin seçim sistemine ilişkin YSK Toplantı Salonu'nda sunum yapıldı.

Sunum öncesi konuşan YSK Başkanı Yener, 10 Eylül'de yaşanan selden etkilenen Libya'da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremde Türkiye'ye ilk yardım ellerinden birinin Libya'dan uzandığını belirten Yener, "Şubat ayında Libya'dan ülkemize uzanan yardım elinin eylül ayında Türkiye'den Libya'ya uzanmış olması ülkelerimiz arasındaki derin bağı göstermektedir." dedi.

Türkiye'nin Libya halkıyla yüzyıllara dayanan köklü ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Yener, Türkiye'nin kuruluşunun ardından Libya'yı hemen tanıyarak büyükelçi atadığını ve diplomatik ilişkilerin o günden bu yana kesintisiz devam ettiğini anlattı.

Kurumlar arasındaki işbirliğinin ülkeler arasında olduğu gibi ivme kazanarak devam etmesini dileyen Yener şunları söyledi:

"Bu ziyaretin ilk aşaması olan ve sürece büyük katkı sunmasını beklediğimiz toplantının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Bugün seçim sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti seçimlerinin usul ve esasları, seçimlerde teknoloji kullanımı ve Türkiye tecrübesi gibi konularda sunumlarımız olacak. Ayrıca YSK hizmet binası içerisinde yer alan veri merkezini de birlikte göreceğiz."