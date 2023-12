Yeşilyurt Belediyesi 'İyilik Makası' Projesiyle Çocukların Hayatına Renk Katıyor

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 'İyilik Makası' projesiyle ilçedeki çocukların hayatına renk katmaya devam ediyor. Özal Mahallesi'nde düzenlenen 'İyilik Makası' etkinliğine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların gülümsemesiyle birlikte dünyaya umut ışığının yayılacağını söyledi.

6 Şubat 2023 tarihindeki 'Asrın Felaketi' büyük depremlerin psikolojik ve sosyal etkilerinden çocukları uzak tutmak adına büyük bir çaba gösteren Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan ve her hafta bir mahallede düzenlenen 'İyilik Makası' projesi, çocukların hayatına renk katıp, güzel anlar yaşamalarına vesile oluyor. 'İyilik Makası' Projesinin bu haftaki durağı ise Özal Mahallesi oldu. Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonlara gönüllü olarak destek veren bay ve bayan kuaförler tarafından saç bakımları yapılan çocuklar keyifli ve güzel anlar yaşadı.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile birlikte etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların yaşadığı mutluluğa ortak olup, yanında getirdiği hediyeleri dağıttı. Dünyanın dört bir tarafında yaşanan sıkıntıların tek çözümünün çocukları mutlu etmekten geçtiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yaşadığımız deprem felaketlerinden en fazla etkilenen hiç şüphesiz çocuklarımız oldu. Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızı depremin getirdiği olumsuzluklardan uzak tutmak içinde konteyner kentlerimizde ve mahallelerimizde farklı etkinlikler düzenleyerek onların zihinlerinde bu yaşanılanların kalıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların mutlu olduğu bir hayatta her türlü sıkıntının üstesinden gelebiliriz. Çocuklarımızın bir gülümsemesi, hayata umutla bakmamıza ve dünyaya umut ışığının yayılmasına vesile olacaktır. Belediye olarak da çocuklarımıza ve gençlerimize her türlü şart ve durumda sahip çıkıyoruz, onları güzel bir geleceğe hazırlamak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Özal mahallemizde düzenlenen 'İyilik Makası' etkinliğine katılarak çocuklarımızı yalnız bırakmadık, onların mutluluğu için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm, yüreklerinde bir heyecan ve mutluluk oluşturabildiysek ne mutlu bize. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizi deprem travmasından uzaklaştıran, hayata umutla bakmalarını sağlayan projelere ayrı bir ehemmiyet gösteriyoruz. Belediye olarak yeni yılda da bu tür etkinliklerimizin sayısını artırıp ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA