Yeniden Refah Partisi: İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaptırımıyla karşı karşıya

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden 40 binden fazla çoğu çocuk olmak üzere masum sivilin ölümüne neden olan saldırıları ilk kez Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) net bir yaptırımla karşı karşıya kalmak üzeredir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan yakalama kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kılıç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı tarafından alınmış olan bu karar tarihi nitelikte bir karardır ve İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden 40 binden fazla çoğu çocuk olmak üzere masum sivilin ölümüne neden olan saldırıları ilk kez Uluslararası Ceza Mlahkemesinde net bir yaptırımla karşı karşıya kalmak üzeredir" diye konuştu.

"TÜİK verilerine göre Türkiye'de evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor"

Kılıç, hızla düşen doğurganlık sayısı nedeniyle gelecek yıllarda çok daha büyük problemler meydana geleceğini savunarak, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de evlilikler azalıyor. Boşanmalar artıyor. Doğurganlık hızımız hızla düşüyor. Bunun yanında sayısını tam olarak kimsenin bilmediği, sığınmacıların nüfusunda hızlı, artışlar yaşanıyor. Bu durum Türkiye'nin nüfus denklemini bozmaktadır. Aile kurumumuz tehdit altındadır. Başka boşanmalar olmak üzere aile yapımız Türkiye'nin geleceğine tehdit oluşturacak biçimde sarsılmaktadır. Türkiye'de ailenin korunması tek başına Aile Bakanlığına bırakılamayacak kadar önemlidir, meseledir. Ailenin korunması Türkiye Cumhuriyeti açısından bir milli güvenlik meselesidir. ve bu konu Sadece Aile Bakanlığı tarafından değil tüm bakanlıklar tarafından çalışılmalı, gerekirse hızla aile şurası toplanmalı ve bu konular masaya yatırılmalıdır" şeklinde konuştu.

"Gerçek bir tasarruf dönemine ihtiyacımız var"

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında alınan kararları değerlendiren Kılıç, "İlgili uygulamaları yakından takip ediyoruz. Sözde değil, özde tasarrufların yapılmasını bekliyoruz. Heyecanla başlanan birkaç gün sonra unutulan göstermelik bir tasarruf dönemi yaşanmasını istemiyoruz. Tarifeli uçakla gidilebilen yerlere özel uçaklarla gidip karada tasarruf adına minibüslerle yapılan toplu taşımayı gülünç buluyoruz. Türkiye'nin tasarrufa gerçekten ihtiyacı var ama göstermelik değil, gerçek bir tasarruf dönemine ihtiyacımız var. Lüksten, israftan, şatafattan, başta devlet ve kamu görevlileri olmak üzere tüm bireylerin, ekonomisinin yeniden bir bahar havasına ulaşması için kaçınılmazdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Anayasa tartışmaları gündemi yumuşatma arayışlarının, aparatı olarak kullanılıyor"

Yeni anayasa tartışmaları hakkında iktidar ve muhalefet tarafından somutlaşan bir teklif olmadığını sözlerine ekleyen Kılıç konuşmasına şu şekilde son verdi:

"Yeni anayasadan, özgürlükten, sivilleşmeden ne anladıklarına dair bir mutabakat yok. Görünen o ki anayasa tartışmaları gündemi yumuşatma arayışlarının, aparatı olarak kullanılıyor. Teklif kimden gelirse gelsin yeni anayasayla kuvvetler ayrılığı güçlendirilmelidir. Yargı bağımsızlığı tam güvence altına alınmalıdır. Denge denetim mekanizması kuvvetlendirilmelidir. Türkiye'yi seçim ittifaklarından mecbur bırakan mevcut sistem mutlaka gözden geçirilmedir. Hep dediğimiz ki iktidar anayasa gündemini sıcak tutmaya çalışsa da Türkiye'yi öncelikli gündemi ekonomidir. Işçidir, çiftçidir, emeklidir, çözüm bekleyen, kademeli emeklilik meselesi staj ve çırak mağdurlarıyla ilgili adaletsizliklerdir." - ANKARA