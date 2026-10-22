Yeni Partili Karabat, aidat tartışmasında paraların dağıtıldığını söyledi

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP ile Yeni Parti arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine" ilişkin tartışmaya dair, "'Oradan aldılar, oraya verdiler' mantığı doğru değildir. Paralar dağıtılmıştır, sadece Yeni Parti'ye geçen milletvekillerine değil, orada kalan milletvekillerine de dağıtılmıştır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Özgür Karabat, muhalefet milletvekillerinden genellikle "açık bularak eleştiri yapmasının beklendiğini" söyleyerek, "Evet, zaten bunu yapıyoruz ama bu süreçte Yeni Parti olarak yaptığımız en önemli şey bence bir yasa teklifiyle toplumun gündemine gelmek. Dolayısıyla eleştirmekten, olup biten kötü şeyi ifşa etmekten çok daha kıymetli ve önemli bir iş yaptığımızı söylemek isterim." diye konuştu.

Tahsin Ocaklı, iktidarın tercihini halktan yana değil, sermayeden yana kullandığını ileri sürerek, "Sabır ve çağrıyla seçim sandığının gelmesini bekliyoruz. Bu geldiğinde Türkiye'de asıl o zaman değişim başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ocaklı, "Türkiye'nin savaşa girebilmesine olanak sağlayacağını" iddia ettiği anlaşmaya karşı çıkacaklarını bildirdi.

Bakırlıoğlu, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne yönelik tartışmaların, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturmaların gölgesinde kaldığını söyledi.

Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerin maliyetinin 90 milyar dolar ila 110 milyar dolar arasında olduğunun tahmin edildiğini ileri süren Bakırlıoğlu, bütçe teklifine ilişkin de "2027 yılı bütçesi ne yazık ki normal şartlar altında yaşıyormuşuz gibi yapılmış. Önümüzdeki süreçte, 2027 sonunda bunun bedelini ödeyeceğimizi, dün önümüze konulan hedeflerin hiçbirinin tutmayacağını öngörmekteyim." sözlerini sarf etti.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ne dün AK Parti milletvekillerince verilen önergeye tepki gösteren Bakırlıoğlu, "Dün gece bir önergeyle alacaklı durumda olan bu insanları da hissedar haline getirdiler ve kanuna rağmen bunu yaptılar." görüşlerini savundu.

Ümit Özlale, geçen yılki bütçe görüşmeleri sırasında sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin uyarılarını Meclis tutanaklarına geçecek şekilde dile getirdiklerini söyleyerek, gerekli önlemlerin alınmadığını ileri sürdü. Sermaye piyasalarındaki mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin kanun teklifi verdiklerini anlatan Özlale, "Buradan gururla ve rahatlıkla söyleyebilirim ki Yeni Parti bu kadrosuyla, verdiği kanun teklifiye, her gün yaptığımız önerilerle bu ülkenin problemlerini çözmeye çoktan hazır." diye konuştu.

"Millet adına soru sorarız"

Yeni Partili Karabat, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Alacaklı olan insanlara demişlerdir ki 'değeri düşmüş fonlar ve hisseler var, bunların paydaşısın'. Yani alacağı olan insanlara 'batan şirketin ortağısın' diyorlar." ifadesini kullandı.

CHP ile Yeni Parti arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine" ilişkin tartışmaya dair soru üzerine Karabat, siyasi partinin tüzel kişiliğinin hesapları ile Meclis gruplarının hesaplarının ayrı olduğunu söyledi.

Söz konusu paranın 140'a yakın milletvekili tarafından ödendiğini anlatan Karabat, paranın iade edilmesiyle ilgili süreci paylaştı. Karabat, "'Oradan aldılar, oraya verdiler' mantığı doğru değildir. Paralar dağıtılmıştır, sadece Yeni Parti'ye geçen milletvekillerine değil, orada kalan milletvekillerine de dağıtılmıştır." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ilgili soru önergesi verdiklerini belirten Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kendisini dava ettiğini anımsatarak, "Biz milletvekiliyiz, milletin bize verdiği bir yetki var. Biz, millet adına soru sorarız. Soru sormazsak insanlar gelsinler bizim yakamıza yapışsınlar. Ben elde ettiğim sınırlı bilgiyle, elde ettiğim ipuçlarıyla soru soruyorum." ifadesini kullandı.

Kendisinin soru sorduğunu, iftira atmak gibi bir durumun olmadığını ve devamlı bir özür veya istifa beklendiğini söyleyen Özlale, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın 7 dakikalık mağduriyeti milyonlarca insanın mağduriyetinin önüne geçti. Kusura bakmayın ama buna bizim rıza göstermememiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA