Yalova'da Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG izdihamı

YALOVA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile Yalova'ya geldi. TOGG'u görmek isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken Bakan Varank, "14 Mayıs'ta biz evelallah bu eski Türkiye kalıntılarını, bu koalisyon meraklılarını tarihin çöplüğüne gönderirsek Türkiye çok farklı bir yüzyıla uyanacak" dedi.

TOGG'la Yalova'ya gelen Bakan Varank, kent girişinde il protokolü tarafından karşılandı. Burada AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Tutuk ve Yalova milletvekili adayı Erhan Dede, Türkiye'nin otomobili TOGG'a binerek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Bakan Varank'la birlikte geldi. Yolda yaşanan izdiham nedeniyle otomobil 2 dakikalık yolu yaklaşık 45 dakikada ulaştı.

"Ne üretimi, ne ekonomiyi bilen bir muhalefet var"

Meydandan konuşma yapan Bakan Varank, vatandaşların Türkiye ve Yalova'yı 21 yılda getirdikleri durumu çok iyi bildiğini söyledi. Muhalefetin yapılan projeleri sürekli eleştirdiğini söyleyen Varank, TOGG ile AK Parti'nin hikayesinin birbirine çok benzediğini belirterek, "Hatırlıyor musunuz, 'Biz Türkiye'nin otomobilini yapacağız' dediğimizde, 'Yapamazsınız' dediler. Daha sonra biz otomobilleri, TOGG'u Türkiye'ye tanıttık, 'Bunun fabrikası nerede?' dediler. Fabrikanın temellerini attık, 'Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz' dediler. Fabrikayı bitirdik, 'Bunun içinde üretim bandı yok' dediler. Arabalar üretilmeye başladı, 'Bunu kim alacak' dediler. Arabalar yollarda gözüküyor, vatandaşlarımız ön siparişlerini verdi, bu sefer dediler ki, 'Bu arabalar İtalya'dan geliyor, siz bizleri kandırıyorsunuz.' Karşımızda, ne Türkiye'yi, ne dünyayı bilen, ne üretimi, ne ekonomiyi bilen bir muhalefet var. O kadar cahiller ki Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar" ifadesini kullandı.

"Denizde Türkiye gemisini salimen yüzdürecek bir tane kaptan var"

Muhalefete 14 Mayıs'ta daha güçlü bir ders verilmesi gerektiğini dile getiren Varank, dünyanın bir türbülanstan geçtiğini belirterek, "Bakın her gün bir kriz var, etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberinde, fırtınalı denizde Türkiye gemisini salimen yüzdürecek bir tane kaptan var. Tecrübesiyle, cesaretiyle, bu ülkeye verdikleriyle, fedakarlığıyla bir tane kaptan var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Alllah'ın izniyle onu kaptan köşküne oturtacağız. Bu yeterli olmaz. O takımın kaptanı ama aynı zamanda ona yardımcı olan yol, takım arkadaşları var. Onlara da güçlü bir destek vermemiz lazım. TBMM'de Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamız lazım" ifadesini kullandı.

"Senin içişleri bakanı olduğun dönemde bu ülkede terör kol geziyordu"

Karşılarında bir yıkım ekibi olduğunu anlatan Varank, bu ekibin Türkiye'yi koalisyon dönemlerine geri götürmeye çalıştığını belirtti. Koalisyon dönemlerindeki krizleri hatırlatan Varank, "Şimdi çıkmış diyorlar ki, 'Biz bu ülkeye tekrardan koalisyon vaat ediyoruz. Bakınız bu 6'lı masada bir hanımefendi vardı. Masadan kalktı, masaya, 'kumar masası, kumpas masası' dedi. Şimdi tekrar masaya döndü, masanın faziletlerini anlatıyor. Diyor ki, 'Bu ülkede en müreffeh, mutlu zamanlar koalisyon dönemleriydi.' ya sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun. Biz o koalisyon, o kıtlık, o yokluk dönemlerini yaşadık. Hastane kapılarında bizim vatandaşlarımızın süründüğü dönemleri yaşadık ama daha da önemlisi, senin içişleri bakanı olduğun dönemde bu ülkede terör kol geziyordu, kol. Bizim karakollarımız saatlerce Güneydoğu'da bombalanıyordu, biz bir tane helikopter kaldırıp mücadele edemiyorduk. Belki kendisi sırça köşkünde mutlu yaşıyordu ama bu millet koalisyonlarda çekiyordu. Bunun için değerli kardeşlerim bu koalisyon anlayışına, eski Türkiye'ye bu ülkeyi mahkum etmemiz lazım. Bunun yolu da 14 Mayıs'tan geçiyor. İşte 14 Mayıs'ta biz evelallah bu eski Türkiye kalıntılarını, bu koalisyon meraklılarını tarihin çöplüğüne gönderirsek Türkiye çok farklı bir yüzyıla uyanacak. Farklı bir pencere Türkiye'nin önünde açılacak. Onun için sizlerden bir tane daha söz istiyorum. Bu eski Türkiye kalıntılarını sandığa gömmeye var mıyız? Tarihin çöplüğüne göndermeye var mıyız? İnşallah bunu başaracağız."

"Kılıçdaroğlu'na güvenip konuşuyorlar"

Kirli pazarlıkların sadece 6'lı masada yapılmadığına değinen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kirli pazarlıkları iktidar sevdasıyla o kadar ileriye taşıdılar ki, şu an terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. Kandil'deki PKK'nın sözde liderleri, her gün açıklama yapıyor. '14 Mayıs'tan sonra biz İmralı'daki tecritti bitireceğiz' diyorlar. 14 Mayıs'tan sonra hapishanedeki bütün teröristleri dışarı çıkaracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra özerkliği getireceğiz' diyorlar. Bunları diyorlar dinliyorsunuz değil mi? Peki, bu cesareti nereden buluyorlar, kime güvenip bunu konuşuyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip konuşuyorlar. İşte pazarlıklar bu boyutta ama sadece bu pazarlıklar bir terör örgütüyle değil, FETÖ ile de pazarlık yapıyorlar. FETÖ'cüler her gün açıklama yapıyor. '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz' diyorlar. 'KHK'lıları, bu ülkede askerin, polisin içindeki teröristleri tekrar görevlerine iade edeceğiz' diyorlar. Bu cesareti nereden buluyorlar, Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar. İşte bizim teröristlere müsaade etmemiz lazım. Terör örgütlerinin bu ülkede borusunu öttürmesine müsaade etmemiz lazım. Yalovalı buna müsaade eder mi? Terör örgütlerinin önünde dimdik durur mu? İşte onun için bu kader seçiminde çok dikkatli olacağız."

Bursa'dan milletvekili adayı olan Varank, komşu iki ilin birlikte kalkınacağını anlattı. Yalova'nın sanayiden tarıma, turizmden ulaşıma kadar bir çok potansiyeli olduğunu sözlerine ekleyen Varank, Yalova milletvekilleriyle birlikte çalışacaklarını söyledi.

Varank, buradaki programın ardından gençler buluşma etkinliğine katıldı.