Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi, komisyonda

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, vergi düzenlemelerini de içeren, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP'li milletvekilleri, grup sıralarına 'Deli Dumrul Vergisi' yazılı dövizler koydu. Komisyon Başkanı Muş'un toplantıyı açmasının ardından söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dövizleri göstererek, "Bu teklife biz, 'Deli Dumrul yasası' diyoruz. Deli Dumrul köprüden geçenden de alıyor, geçmeyenden de alıyor. Bir Deli Dumrul yasası; aslında haraç torbası bu. Canlıdan alıyorsunuz, yakında ölülerden de vergi alma mucizesini gerçekleştirir misiniz? 'Yok' diyemiyoruz hakikaten. Örneğin ruhsatla çalışan meslek gruplarından harç alıyorsunuz; doktor, kuyumcu, mali müşavir, avukat, hekim, emlakçı, özel sağlık kuruluşları, veterinerlere kadar peşin haraç alıyorsunuz. Bunun anlamı şu, diyorsunuz ki bu meslek gruplarına, 'Siz devleti dolandıracaksınız, baştan parayı alalım.' Yahu böyle bir şey olmaz. Milleti kendinize benzetiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'VERGİ ADALETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ HEDEFLİYOR'

Komisyon Başkanı Muş, ardından kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'a söz verdi. Altınsoy, "Hazırlanan bu teklif, kayıt dışılıkla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesini hedefliyor ve buna yönelik hizmet eden yapısal ve hukuki düzenlemeleri içeriyor. Teklifle mali disiplini güçlendirecek adımlar atıyoruz. Hazırlanan kanun teklifinde vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi hedeflerine hizmet etmek üzere vergi mevzuatıyla ilgili bazı kanunlarda düzenleme yapılmaktadır. Teklifimizle portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan bazı serbest fon yatırımcıları tarafından 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan fon katılma paylarından elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi istisnasının vergi planlama aracı olarak kullanılmasını önleyecek ve vergi dışında kalan alanın kapsama alınmasına hizmet edecek şekilde düzenleme yapılmaktadır. Diğer taraftan, mesken kira gelirlerine ilişkin istisna kaldırılmakta ancak kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Türkiye sınırları içinde bulunan meskenlerinden elde ettikleri kira gelirlerinde mevcut gelir vergisi istisnası korunmaktadır" diye konuştu.

'GAYRİMENKULLERİN GERÇEK DEĞERİNİN BEYAN EDİLMESİNİ TEŞVİK EDECEK'

Altınsoy, gayrimenkullere yönelik düzenlemelerin önemli olduğunu belirterek, "Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında emlak vergisi değerinden az olmamak üzere mükelleflerce beyan edilen alım satım bedeli üzerinden tapu harcı hesaplanmakta, beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde aradaki farka ilişkin tapu harcı yüzde 25 nispetinde vergi ziyaı cezasıyla alınmaktaydı. Yapılan düzenlemeyle kayıt dışılıkla mücadele kapsamında gerçek alım satım bedelinin beyan edilmesini sağlamak amacıyla bu cezanın bir kat olarak uygulanması amaçlanmaktadır. Bu kararlı adım, gerçek değerin beyan edilmesini teşvik ederek vergi adaletine hizmet edecektir. Sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların satış ve devirlerinde noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari bin liradan az olmamak üzere binde 2 oranında nispi noter harcı alınması sağlanmaktadır. Teklifimizle, ruhsata ve işletme belgesine tabi bazı faaliyetlerin benzer faaliyetlerde olduğu gibi faaliyet harcına tabi tutulmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleri, kıymetli madenler ve ticari havacılık işletme ruhsatları yıllık harca tabi tutulmaktadır. Diğer bir düzenleme önerimiz ise büyükşehir olan illerde il özel idareleri yerine kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının il özel idarelerinde olduğu gibi bazı vergilerden istisna edilmesine ilişkin düzenlemelerdir" değerlendirmesinde bulundu.

'İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ 4 PUANDAN 2 PUANA İNDİRİLECEK'

Teklifle ayrıca, Türkiye'de oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi ve 2033 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında yurt dışından katılan takımlar ile organizasyondaki görevli kişilerin elde ettikleri kazancın vergi kapsamı dışına alındığını söyleyen Altınsoy, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na da afet riskine karşı uygulamalarını hızlı bir şekilde hayata geçirebilmesi için kamu bankalarından iç borç alma yetkisi verildiğini söyledi. Altınsoy, teklifte, sosyal güvenlik sisteminin dengesini sağlamak için düzenlemelerin yer aldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda işveren prim teşvikinin imalat sanayi hariç 4 puandan 2 puana indirilmesi, prime esas kazanç tavanının asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılması, emeklilik prim oranının işveren hissesinin 1 puan artırılması, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinin yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkartılması ve ilgili sigorta kollarının prim oranlarının yükseltilmesiyle kurumumuzun finansal sürdürülebilirliği desteklenmektedir. Gelir ve aylık bağlanmış olanlarda prim borçlarının gelir ve aylıklarından yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesilmesi sağlanarak kurumumuzun alacakları güvence altına alınmaktadır. Doğum hariç borçlanma prim oranının yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılması, Bağ-Kur primlerinin ödenmemesi nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının yüzde 45 olarak belirlenmesi, kamu üniversitesi hastaneleriyle imzalanan götürü bedel sözleşmeleri kapsamında ödenen ancak sözleşme tutarından aşağıda kalan tahakkuk tutarların terkin edilmesi yönünde düzenlemeler yapılmaktadır."

TOPLANTI DEVAM EDİYOR

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un bilgilendirmesinin ardından komisyon toplantısı milletvekillerinin teklif üzerindeki görüşleriyle devam ediyor.