Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Dr. Serhan Bolluk İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Aday Oldu

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Dr. Serhan Bolluk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Bolluk, İzmir'in sorunlarının çözümü için çalışacaklarını ve kentin potansiyelini harekete geçireceklerini belirtti.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Dr. Serhan Bolluk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Volley Otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bolluk, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için partinin yetkili organlarının, genel merkez, il ve ilçe teşkilatlarının yoğun bir mesai harcadığını, görüşmeler sonucunda kendisinin aday olarak gösterildiğini söyledi.

İzmir'in sorunlarının çözümü için çalışacaklarını anlatan Bolluk, "İzmir'e baktığımızda sahipsiz bir kent görüyoruz. Muazzam bir potansiyel bir tarafta, tarım ve sanayide başa güreşen bir il. İzmir yakın bir gelecekte bölgenin bilişim merkezi olmaya doğru gidiyor ve böyle bir potansiyeli var. Asya'nın batıya açılan kapısı. Müthiş zengin bir insan gücü var, çağdaş, eğitimli, girişimci. İzmir mevcut haliyle bütün bu potansiyelin çok altında bir şehir görüntüsü veriyor.

Seçilmesi halinde İzmir'in, İzmirlilerin menfaatleri için hükümetle işbirliği ve uyum içinde çalışacaklarını, kentin kaynaklarını doğru kullanacaklarını aktaran Bolluk, kentin turizmdeki potansiyelini harekete geçirmek için çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Bolluk, konuşmasında İsrail-Filistin çatışmasına da değinerek Ortadoğu haritasını değiştirecek gelişmelerin yaşandığını, gelecekte iki devletli çözüme imkan tanıyan bir durumun oluşmasını beklediklerini belirtti.