Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir'e atandı

VALİLER Kararnamesi ile Eskişehir'e atanan Vali Hüseyin Aksoy, görevine başladı. Eskişehir'e katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Vali Aksoy, Nasreddin Hoca'ya, Yunus Emre'ye ev sahipliği yapmış olan bu topraklar, oldukça kadim medeniyete, kültüre sahip bir şehir. Böylesine önemli bir şehirde vali olarak görev yapmanın heyecanını yaşıyorum dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Vali Erol Ayyıldız'ın ardından, Valiler Kararnamesi ile Aydın'dan Eskişehir'e atanan Vali Hüseyin Aksoy, kente geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Valiliği'nin bahçesinde karşılandı. Vali Aksoy, vali yardımcıları, daire müdürleri ve valilik personeliyle tanıştıktan sonra makam odasına çıkıp görevine başladı.Eskişehir'e katkı sağlayacak çalışmaları gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Vali Aksoy, Tarihi, milattan önce 3 bin yıl öncesine kadar dayanan bir uygarlığa ev sahipliği yapmış Eskişehir'e vali olarak atanmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Nasreddin Hoca'ya, Yunus Emre'ye ev sahipliği yapmış olan bu topraklar, oldukça kadim bir medeniyete, kültüre sahip bir şehir. Böylesine önemli bir şehirde vali olarak görev yapmanın heyecanını yaşıyorum. Eskişehir'in en güvenli ve en yaşanılabilir şehirler arasında ilk sırada yer alan bir kent olması da oldukça önemli ve değerli. Eskişehir'e ekonomik, sosyal ve kültürel yönden katkıda bulunacak çalışmaları, bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, Eskişehir halkının destekleriyle yapma gayreti içerisinde olacağız diye konuştu. (DHA)