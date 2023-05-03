Ukrayna: 'Kremlin'e yönelik sözde saldırı hakkında bilgimiz yok'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırı girişimine yönelik, " Kremlin'e gece yapılan sözde saldırı hakkında bilgimiz yok" dedi.

Kremlin'e gece saatlerinde 2 İHA ile gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Ukrayna'dan ilk açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, " Kremlin'e gece gerçekleştirilen sözde saldırı hakkında bilgimiz yok. Başkan Zelenskiy'in defalarca söylediği gibi Ukrayna tüm güçlerini başkalarına saldırmak yerine kendi topraklarını özgürleştirmek için kullanıyor" ifadelerini kullandı. Nikiforov, "Bu, düşmanlarımızdan beklenecek bir numara" dedi.

"Rusya açıkça büyük çaplı bir terör saldırısı hazırlıyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise açıklamasında, saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiği bilgisinin doğru olmadığını belirtti. Podolyak, Ukrayna'nın söz konusu saldırıyı gerçekleştirmesinin hiçbir anlamı olmayacağını ifade ederek, "Rusya açıkça büyük çaplı bir terör saldırısı hazırlıyor. Her şeyden önce Ukrayna, savunma savaşı yürütüyor ve Rusya topraklarındaki hedeflere saldırmıyor. Çünkü bu, hiçbir askeri sorunu çözmez ve hiç bir şekilde savaş alanında hiçbir şeyi değiştirmez. Bu, Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine, sivillere ve altyapı tesislerine yönelik toplu saldırıları haklı çıkarmasına imkan tanır. Buna neden ihtiyacımız olsun ki? Mantık nedir?" dedi. Podolyak, "Rusya, Ukrayna'nın cephede saldırı başlatmasından şüphesiz çok korkuyor ve kontrolü ele almaya, dikkat dağıtmaya çalışıyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu tür açıklamaları, Ukrayna'da büyük çaplı bir terör saldırısına bahane bulma girişimi olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Rusya: "Putin'e suikast girişimi"

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Kremlin Sarayı'na gece saatlerinde 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu, İHA'ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Saldırının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi" ve "planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirildiği vurgulanırken, Putin'in saldırı sırasında Kremlin'de olmadığı aktarılmıştı. - KİEV