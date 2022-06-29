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Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkileri kesti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkileri kesti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye'nin Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna'nın Suriye ile ilişkilerin kestiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye'nin Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna'nın Suriye ile ilişkilerin kestiğini açıkladı.

(İHA)

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