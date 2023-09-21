Türkiye ve Cezayir arasında altyapı işbirliği görüşüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh, iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını ele aldı. Türkiye'nin Cezayir'de yapılması planlanan altyapı projelerine katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını ele aldı.

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Rahruh ile başkent Cezayir'de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin Cezayir ile güçlü ilişkilerinin son yıllarda stratejik ortaklık düzeyine çıkarak büyük bir hız kazandığına dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'nin Cezayir'de yapılması planlanan altyapı projelerine katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaptı.

Uraloğlu, Bakan Rahruh'un temmuz ayında Türkiye'ye gerçekleştirmiş olduğu ziyareti hatırlatarak, "Bu görüşmede liman ve demiryolu başta olmak üzere ülkenizde yapımı planlanan önemli altyapı projelerini ele alma şansımız oldu." dedi.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda Kamu-Özel İşbirliği modeli ile dünyada sayılı altyapı projelerini hayata geçirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, "20 yılı aşkın bir süredir devam eden bu serüvende altyapı sektörümüz, edindiği tecrübelerle sadece yurt içinde değil yurt dışında da pek çok ülkenin bayındırlık ve ulaşım altyapısı çalışmalarına katılarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya yadsınamaz katkılarda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede tarafların, ulaştırma sektörüyle ilgili çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve iş birliğini geliştirmenin yollarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Bakan Rahruh ile Uraloğlu'nun özellikle deniz taşımacılığı ve denizcilik endüstrileri alanında ortaklık ve iş birliği fırsatları ile hava taşımacılığı alanının yanı sıra demiryolları, tramvaylar ve metro gibi alanları masaya yatırdığı kaydedildi.

Bugün Cezayir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cezayir Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa ve Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Ahmed Badani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.