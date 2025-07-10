Türkiye-Rusya Ticaret Hedefi 100 Milyar Dolar

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ve beraberindeki heyetle görüştü.

Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Slutskiy'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Rusya arasında 50 milyar doları aşan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusundaki kararlılıklarına işaret eden Oktay, "Ümit ediyoruz ki bunu en kısa sürede başarırız. Bununla ilgili parlamentolar nezdinde hükümetleri teşvik anlamında neler yapabiliriz, bugün bunları değerlendiriyor olacağız." diye konuştu.

Oktay, iki ülke arasında karşılıklı 10 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım olduğunu anımsatarak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamlandığında Rusya'nın Türkiye'deki yatırımının 40 milyar doları aşacağını söyledi.

Rusya'nın 2024'te Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke olduğunu dile getiren Oktay, "Bu, sadece bir ekonomik ilişki değil, aynı zamanda iki ülke halklarının ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında da çok ciddi katkı veren bir alan. Bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin enerji alanındaki ilişkilerine de vurgu yapan Oktay, heyetler arası görüşmelerde, bu konuda parlamenter diplomasi boyutunda nelerin yapılabileceğini konuşacaklarını ifade etti.

Bölgesel gelişmelerin görüşmenin bir diğer konusunu oluşturacağını anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada da Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta bir an önce ateşkesin, kalıcı bir barışın sağlanması boyutunda nelerin yapılabileceği konusunda Türkiye, Rusya ve diğer ülkeler arasındaki yoğun çalışmalar devam ediyor. Biz, parlamenter diplomasi boyutunda buna nasıl katkı verebiliriz, bunu konuşacağız. Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri, Rusya-Azerbaycan arasındaki son gelişmeler, İran-İsrail arasındaki gerilim, Gazze savaşı ve Doğu Avrupa, Balkanlar başta olmak üzere ikinci oturumda detaylı olarak ele alma fırsatımız olacak."

Oktay, görüşmelerin verimli geçmesi temennisinde bulunarak, ziyaretleri için Slutskiy ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

"Parlamenter diplomasiyi derinleştirmek gerekiyor"

Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Slutskiy, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oktay'a teşekkür etti.

Parlamentolar arası diyaloğu devam ettirmeye yönelik kararlılıklarını vurgulayan Slutskiy, görüşmelerde birçok konunun ele alınacağını belirtti.

Slutskiy, bu dönemde parlamenter diplomasinin taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Siyasetçilerin ve bazen bakanların yapamadığı şeyleri biz yapabiliyoruz. Parlamenter diplomasiyi hem derinleştirmek hem de ona nitelik kazandırmak gerekiyor. Nitekim bizim bu sistemli görüşmelerimiz, buna bir işaret." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin ortak enerji projelerine değinen Slutskiy, şöyle konuştu:

"Akkuyu'yu herkes biliyor, çok az bir zaman sonra birinci kısmı bitecek ve açılışı yapılacak. Ayrıca Türkiye'nin Sinop'ta yeni bir nükleer santral projesi düşünülüyor, müzakere ediliyor. Orada da biz her zaman sizin yanınızdayız. Ayrıca ortak çalışma alanı olarak küçük nükleer reaktörler konusunda da Rusya Federasyonu'nun yetkili kurumları ve uzmanlarının her zaman Türkiye'nin yanında olacağını buradan beyan edebilirim."

Slutskiy, "Dünyada barışa doğru ne yapmak gerekiyorsa, nasıl bir emek verilecekse, nasıl bir mesai harcanacaksa hep beraber bu mesaiyi harcamaya hazır bulunduğumuzu da beyan etmek istiyorum." ifadesini de kullandı.

Oktay ve Slutskiy, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.