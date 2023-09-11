Türkiye'nin Londra Büyükelçisi AA Londra ofisini ziyaret etti

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Anadolu Ajansı (AA) Londra ofisine ziyarette bulundu. Büyükelçi Ertaş, ofisi ziyaretinde, kurumun İngiltere'deki çalışmaları ve projeleri hakkında AA muhabirlerinden bilgi aldı. Ertaş, AA'nın Türkiye'nin dünyaya ve dünyanın Türkiye'ye tanıtılmasında önemli bir köprü işlevi gördüğünü belirterek, ajans çalışanlarının emeklerine teşekkür etti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Anadolu Ajansı (AA) Londra ofisine ziyarette bulundu.

Büyükelçi Ertaş, ofisi ziyaretinde, kurumun İngiltere'deki çalışmaları ve projeleri hakkında AA muhabirlerinden bilgi aldı.

Ertaş, "Anadolu Ajansı, Türkiye'nin dünyaya, dünyanın Türkiye'ye anlatılmasında önemli bir köprü işlevi görüyor. Hakikat ötesi çağda AA gibi güvenilir haber kaynaklarının değeri daha da artmış durumda." dedi.

"Dünyanın farklı köşelerindeki ajans çalışanlarının gayretlerine bizzat şahit oluyoruz"

Ertaş, Türk diplomasisinin temel misyonlarından birinin Türkiye'nin layıkıyla tanıtılması ve tezlerinin yurt dışına etkin şekilde anlatılması olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AA da büyük emek isteyen bu çabada hayati roller üstleniyor. Bu büyük çabanın arkasında her seviyede ajans çalışanının büyük emeği var. Diplomatlar olarak bizler de dünyanın farklı köşelerindeki ajans çalışanlarının gayretlerine bizzat şahit oluyoruz. Bugün AA Londra ekibini bizzat ofislerinde ziyaret ederek, Büyükelçilik olarak çalışmaları için teşekkürlerimizi sundum ve başarı dileklerimizi ilettim. Türkiye ve dünyanın her köşesindeki AA mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."