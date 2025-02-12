Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı

Kurultay soruşturmasında CHP'nin başını Kılıçdaroğlu yakmış
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Türkiye ile Endonezya arasında 13 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Endonezya arasında 13 anlaşma imzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto huzurunda çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto huzurunda çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto huzurunda, iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun baş başa görüşmelerinin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık etmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması'nı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia tarafından imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılmasına Dair Niyet Mektubu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Endonezya Yatırım ve Ham Madde İşleme Bakanı Rosan Perkasa Roeslani imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Endonezya Sanayi Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Ortak Komitesi Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Endonezya Tarım Bakanı Andi Amran Sulaiman tarafından imza altına alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Endonezya Ticaret Bakanı Budi Santoso, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Ticaret Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Endonezya Cumhuriyeti Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Yüksek Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Endonezya Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Satryo Soemantri Brodjonegoro tarafından imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Endonezya Din İşleri Bakanı Nasaruddin Umar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Din İşleri Bakanlığı Arasında Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Endonezya Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması'na, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Shamsuddin imza attı.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması imzalandı.

Ayrıca Anadolu Ajansı (AA) ve Endonezya Haber Ajansı (ANTARA) Arasında İşbirliği Anlaşması'nı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile ANTARA Başkanı Akhmad Munir imzaladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Endonezya Cumhuriyeti Kamu Hizmeti Yayıncılığı Radyosu (LPP RRI) Arasında Radyo Alanında Mutabakat Zaptı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile LPP RRI Yönetim Kurulu Başkanı I Hendrasmo tarafından imza altına alındı.

TRT Genel Müdürü Sobacı ve Endonezya Kamusal Televizyon Ağı (TVRI) Yönetim Kurulu Başkanı Iman Brotoseno, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Endonezya Kamusal Televizyon Ağı (tvrı) Arasında İşbirliği Protokolü'ne imza attı. - BOGOR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Mertens ile fotoğrafı olay oldu
img

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
img

Kendi dizisinin yerine eski sevgilisinin dizisi geldi
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.