Tunus Barolar Birliğine bağlı avukatlar Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Tunus Barolar Birliği çağrısıyla bir araya gelen avukatlar, başkent Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Gösteride Filistin ve Tunus bayraklarıyla birlikte direnişe vurgu yapan pankartlar açıldı.

Tunus Barolar Birliğine bağlı avukatlar, Filistin'e destek için gösteri düzenledi.

Tunus Barolar Birliğinin çağrısı üzerine onlarca avukat, başkent Tunus'taki Adalet Sarayı önünde toplandı.

Gösteride, Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra "Filistin topraklarını özgürleştirmek için tek yol direniş", "Direnişe evet, normalleşmeye hayır" yazılı pankartlar açıldı.

Gösteriye katılan Tunus Genç Avukatlar Derneği yönetim kurulu üyesi avukat Gassan el-Garbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkına mesajımız; Yalnız değilsiniz. Tunus halkı yanınızda ve sizi destekliyor. Siz bizden bir parçasınız, sizleri yalnız bırakmayacağız." dedi.

Filistin direnişinin uluslararası normlara göre meşru bir direniş olduğunu vurgulayan Garbi, "Filistin halkının kendini savunma ve direniş hakkı var. Tüm uluslararası anlaşmalara göre Filistin halkının direnişi garanti altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik saldırılarına destek amacıyla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine birçok gösteri yapıldı.

Gösterilerde, İsrail ile normalleşmenin suç sayılması için kanun çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.