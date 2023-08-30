TİP Samsun Emek Bürosu ÇMO Yönetim Kuruluna Çağrıda Bulundu

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

TİP Samsun Emek bürosu "TİP Samsun Emek Büro sorumluları olarak ÇMO yönetim kuruluna çağrımızdır. Çalışanların ve sendikanın çağrısına cevap verin. Emekçilerin ücret ve özlük haklarında, günümüz ekonomik şartlarına göre iyileştirme taleplerine kulak verin. Emekçiler ve oda üyelerini karşı karşıya getirmeyin" açıklamasını yaptı.

TİP Samsun İl Başkanlığı Emek Bürosu adına konuşan Kemal Serdar Erbil, parti binasında bugün yaptığı açıklamada Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel merkezinin çalışanlarına yönelik tavrına tepki gösterdi. Erbil şunları söyledi:

"ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASINA ÇAĞRIMIZDIR"

"AKP hükümetlerinin yönettiği yanlış ekonomik politikalar, emek sınıfının hayat şartlarını zorlarken, devlet kaynakları sermaye patronlarına aktarılmaktadır. Emek sınıfının tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi çevre mühendisleri odası yönetim kurulunun çalışanlarına karşı gösterdiği tavır kabul edilemez. TİP Samsun Emek Büro sorumluları olarak ÇMO yönetim kuruluna çağrımızdır. Çalışanların ve sendikanın çağrısına cevap verin. Emekçilerin ücret ve özlük haklarında, günümüz ekonomik şartlarına göre iyileştirme taleplerine kulak verin. Emekçiler ve oda üyelerini karşı karşıya getirmeyin. Emek ve sınıf düşmanı tavırlarınıza derhal son verin. Çevre Mühendisleri Odası emekçilerinin haklı taleplerinin dikkate alınmaması halinde TİP Emek Büro olarak sınıf arkadaşlarımızın alacağı her türlü eylem ve etkinlikte yanlarında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz."