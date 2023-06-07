Tepebaşı Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı Birim Müdürlerine Anlattı

Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın maddeleri ve uygulamaya yönelik planlamaları birim müdürlerine anlatıldı. Cinsiyet eşitliği konusunda örnek projeler hayata geçiren Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'na imza atarak çalışmayı hayata geçirdi. Toplantıda Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın basılı hali ve veri toplama form örnekleri de dağıtıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın maddeleri ve uygulamaya yönelik planlamaları düzenlenen toplantı ile birim müdürlerine anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi cinsiyet eşitliği konusunda örnek projeler hayata geçirmeye devam ederken, bu alanda gerçekleştirilen çalışmalara da destek vermeyi sürdürüyor.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'na imza atmak üzere Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nce yetkilendirilen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, geçen aylarda çalışmayı hayata geçirecek imzayı attı. İmzalanan 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı' ile Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan 'Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın (YEEP) maddeleri ve uygulamaya yönelik planlama toplantısı, Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Merkezi tarafından düzenlendi. Birim müdürleri, sendika temsilcileri ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin katıldığı toplantının yürütücülüğünü yapan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) Eskişehir Temsilcisi Hatice Yeşildal, CEMR'in YEEP hazırlama rehberinde sunduğu öneriler ve yapılmış diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yeşildal ayrıca eylem planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda tüm katılımcıların sorumlu olduğunun altını çizdi.

Toplantıda ayrıca Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın basılı hali ve veri toplama form örnekleri katılımcılara verildi.