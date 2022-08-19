Tekirdağ politika haberleri | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

Tekirdağ haber: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim temel amacımız daha güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, kadın erkek eşitliğinin olduğu bir Türkiye." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim temel amacımız daha güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, kadın erkek eşitliğinin olduğu bir Türkiye." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, altı liderin Türkiye'ye demokrasiyi getirmek için bir araya geldiğini söyledi.

Hakkı, hukuku ve adaleti sağlamayı istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasi için düşünce özgürlüğü için çalışanların haklarının korunması için altı lider bir araya geldik. Yeniden Türkiye'yi inşa edeceğiz. Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Belediye başkanlarının önlerine çıkan engeller karşısında şikayet etmeden görevlerini yapmaları gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sizin göreviniz şikayet etmek değil, engeli aşacaksınız ve gereğini yapacaksınız. Başkanımız da böyle yaptı ve gereğini yaptı. Bu binayı bitirdi." ifadesini kullandı.

Temel amaçlarının daha güzel ve yaşanabilir bir Türkiye olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sadece işçinin umudu değil, esnafın da umudu, işçinin de umudu, işsizlerin de umudu, çalışanların umudu, bu ülkeye hizmet eden, alın teri döken herkesin umudu kimse unutmasın Bay Kemal olacaktır. Bizim saraylarda oturma gibi bir amacımız yok. Biz halk gibi yaşamak isteriz. Mütevazı yaşamak isteriz. Her evde huzurun olmasını isteriz. Her evde bereketin olmasını isteriz. Herkesin iş sahibi olduğu, herkesin huzur içinde çalışabileceği ortamların olmasını isteriz. Bizim temel amacımız daha güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye. Kadın erkek eşitliğinin olduğu bir Türkiye. Bunu isteriz biz."

"Bankaların verdikleri kredinin faizi düşmedi"

Merkez Bankasının politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankasından kredi alacak olan bankaların faizi düştü. Bankaların faizi düştü ama bankaların vatandaşa verdikleri kredinin faizi düşmedi. O faiz gideri hep arttı. Son 6 ayda bankaların karı yüzde 400'ü aştı. Yüzde 400'ü aşıyorsa bankaların karı, bankalar olağanüstü faiz geliri elde ediyorlar demektir. Demek ki faize karşıyım edebiyatı yapıp bankalara, finans çevrelerine, belli gruplara, beşli çetelere kaynak aktarıldığını hiç kimse unutmasın. Neden beşli çetelere kaynak aktarıldı? Eğer yolu yapıyorsanız 1000 liraya, ona 5 bin liralık garanti veriyorsanız gelir garantisi, cebinizden 4 bin lirayı alıyorlar demektir. Kim ödeyecek 4 bin lirayı? Bu ülkenin fakiri, fukarası, işçisi, emeklisi hep beraber ödeyeceğiz. Yine bir şey yaptılar, kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduatın olması için çok paranızın olması lazım. Bankaya yatırmanız lazım. Bankaya yatırdınız. Bir, faiz garantiniz var, faizi alıyorsunuz. İki, döviz garantiniz var, döviz yükselirse parayı alıyorsunuz. Üç, vergi muafiyetiniz var. Ayrıca vergiden de muafsınız."

İşçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Emekçi kardeşlerim unutmayın. Asgari ücret alırken vergi veriyorsunuz ama 6 ayda 60 milyar faiz alanlar bir kuruş bile vergi ödemiyorlar. Asgari ücretli, çiftçi, emekli yaptığı her tür alışveriş dolayısıyla vergi öderken, kur korumalı mevduata para yatıranlar 6 ayda 60 milyar 600 milyon lira gelir elde ettiler. Bunun için 5 kuruş bile vergi ödemeyecekler. O zaman var olan iktidarın 'faizi indirdim' edebiyatı yapan iktidarın aslında bir avuç tefeciye çalıştığını bütün dünyaya ben de anlatacağım siz de anlatacaksınız, beraber anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Döviz konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Şu soru aklınıza gelebilir, dolar yükseldi, avro yükseldi, ne oldu? Bütün milli değerlerimiz yabancı para karşısında değer kaybeder. Diyelim, önemli bir milli bankamız var. Daha önce 10 milyar dolarken değeri birden bire 5 milyar dolara düşüyor. Türkiye dünyanın en ucuz ülkesi haline geliyor. Dolayısıyla bütün milli kuruluşlarımız, arsalarımız hatta dairelerimiz çok düşük bedellerle satılır hale geliyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasının faiz politikasını eleştirerek, "Faizi düşürmek, politika faizini düşürmek, normal faizi değil. Politika faizini düşürüp bankalara büyük karlar sağlayanları düşünün. Bu Merkez Bankasının yönetiminin, iradesiz yönetimin, saraydan talimat alıp karar alan yönetimin, milletin ekmeği ile oynaması demektir. Milletin ekmeği ile oynayanın ekmeği olmaz. Bunun da sizler tarafından her yerde anlatılması lazım." ifadelerini kullandı.

Hep beraber Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılmayacak. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti, hukuku, mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bu bizim sözümüzdür. Altı lider bu konuda söz verdi. Altı liderin ikrarıdır ve bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Tekirdağ'a uzun yıllar hizmet verecek bir binayı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kılıçdaroğlu yeni hizmet binasını gezdi.

Törene, CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye işçileri ek zam talebiyle eylem yaptı

Öte yandan tören öncesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, ek zam talebiyle eylem yaptı.

Belediye önünde toplanan işçiler, ek zam talepleriyle ilgili görüşmelerin bir an önce tamamlanması istemiyle pankart açtı, alkış tuttu.

Bu arada işçilere tepki gösteren bir kişiyle işçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, polis ekipleri olaya müdahale etti.

DİSK Genel İş Tekirdağ Şube Başkanı Mesut Alak, burada yaptığı konuşmada, taleplerinin karşılanmasını istediklerini ifade etti.

Ek zam talebinde bulunduklarını ve haklarını elde edene kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getiren Alak, "Ocak ayından bugüne enflasyon karşısında erimiş olan maaşlarımızla iyileştirmeler için burada toplandık. Bununla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile görüşüyoruz ama bize herhangi bir dönüş yok, bir sonuç alamadık. Sonuç alamadığımız için 17 Ağustos'ta bir eylem yaptık, yine eylemlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Belediye işçileri Albayrak'ın konuşması esnasında sırtlarını platforma çevirerek alkışlı protesto yaptı, slogan attı.