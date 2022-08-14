Haber : Tekirdağ politika haberi... CHP'li belediye başkanları Tekirdağ'da toplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ politika haberi... CHP'li belediye başkanları Tekirdağ'da toplandı

 - Güncelleme:
Tekirdağ politika haberi... CHP'li belediye başkanları Tekirdağ'da toplandı

Tekirdağ politika haberi: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması çerçevesinde 10 ilin büyükşehir belediye başkanları ile Tekirdağ'da bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması çerçevesinde 10 ilin büyükşehir belediye başkanları ile Tekirdağ'da bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyecilik çalışmalarında işbirliği ve fikir alışverişi yapılması amacıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'na katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılımıyla 11.si gerçekleştirilen toplantıda yerini alan Başkan Çerçioğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "İşbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

11 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katıldığı buluşma ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Başkan Çerçioğlu, paylaşımında "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ın ev sahipliğinde, Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'un katılımıyla Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'ndayız. Ülkemiz ve vatandaşlarımız için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Özlem Çerçioğlu Tekirdağ Aydın Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title