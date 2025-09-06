TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun'daki projeleri inceledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, kentte yürütülen kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Muş'a, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

Heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığının yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Kenan Şara Köprülü Kavşağı'ndaki yol yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Muş, burada yaptığı açıklamada, Samsun'un kuzeyin üretim merkezi olma yolunda olduğunu söyledi.

Muş, önemli yatırımların Samsun'a geldiğini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyemiz artacak trafiğe önlemler alıyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde 2 köprülü kavşak yapıyor. Bunları yıl sonundan önce tamamlayacak. Çalışmalar tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla finanse ediliyor. Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi var. Samsun Büyükşehir Belediyesi bunlar arasında finansal olarak en güçlülerinden biri. Aynı zamanda iş yapma kabiliyetiyle projeleri hızlı şekilde neticelendiriyor." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin toplumu, şehri ilgilendiren diğer pek çok soruna da kendi imkanlarıyla müdahale ettiğini belirten Muş, şunları kaydetti:

"Samsun'da çok ciddi hummalı bir çalışma var. Samsun'un önemli bir hedefi var, kuzeyin üretim merkezi olma adına. Dolayısıyla bu hedefe ilerliyorken bir taraftan da oluşacak trafik hareketliliğini, trafik yoğunluğunu da yönetme adına Büyükşehir Belediyemiz bu planlamaları yapıyor. Çok ciddi organize sanayi bölgelerini Samsun'a kazandırıyoruz. Yine büyük kamu yatırımları var. Bunun getireceği trafiği de Büyükşehir Belediyemiz öncesinden planlıyor ve geri çalışmayı yürütüyor. Normalde belki bir senede bitirecek bu işleri 4 ay içerisinde tamamlamak gibi bir hedefleri var. Dolayısıyla ben bir kere daha Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. Laf değil, iş üretiyorlar. Polemiklerden uzak, işine odaklanmış bir durumda ve birkaç yıl içerisinde çok daha netleşmiş şekilde yapılan çalışmaları burada herkes görmüş olacak."

Mehmet Muş, daha sonra Bölge Adliye Binası'nın inşaatında inceleme yaptı.