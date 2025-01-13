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TBMM Komisyonu Kilis'te Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecini İnceledi

TBMM Komisyonu Kilis'te Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecini İnceledi
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Kilis'te Suriyelilerin gönüllü ve güvenli geri dönüş sürecini değerlendirdi. Komisyon, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyesi milletvekilleri, Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli geri dönüşlerini inceledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve beraberindeki milletvekilleri, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin Kilis'te incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret eden komisyon üyeleri, İl Göç İdaresi yetkililerinden bilgi aldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Ziraat Odası, Sanayi ve Ticaret Odası üyeleri ile bir araya gelen komisyon üyeleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Gönüllü Geri Gönderme Merkezi'nde inceleme yaparak Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşleriyle ilgili çalışmalar hususunda bilgiler edindi.

Uslu, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyon olarak Suriyelilerin güvenli, onurlu, düzenli ve gönüllü geri dönüşlerine ilişkin Kilis'te incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Atay Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de 13 yıldır devam eden bir Esed rejimi vardı. Bir zulüm rejimi vardı ki bunu bugün daha iyi anlıyoruz. Bugün insanların niye Akdeniz'de boğulma pahasına oralardan geçmek istediklerini bir kere daha anlıyoruz. İşte o zulüm rejimi sona erdi. Yeni bir dönem başladı. 8 Aralık itibarıyla Suriye'de yeni bir hikaye yazılmaya başladı. Biz de bu hikayenin aslında başarıyla sonuçlanması için Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı koymaya devam ediyoruz ve çalışıyoruz. Tabii ki nihai hedefimiz Suriye'de özgürlük olsun Suriye'de istikrar olsun, Suriye'de kalkınma olsun ve bunun sonunda da bölge kazansın."

Gönüllü dönüşler konusunda gerekli hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Uslu, "Göç İdaresi Başkanlığımız ve diğer başkanlıklarımız ile bakanlıklarımız, gönüllü dönüşler konusunda hazırlıklar yapmışlar. Bunları yerinde inceledik. Kilis Valimize, Göç İdaresi Başkanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Ticaret Bakanlığımıza, diğer bakanlıklarımıza, burada yaptıkları hazırlıklar için teşekkür ediyoruz. Çünkü geri dönüş süreçleri, kolay süreçler değil. Ancak yaklaşık 7 yıldır Türkiye geri dönüş süreçlerini yürüttüğü için Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeye bir dönüş vardı. Ortaya bir model koymuşlardı. Şimdi rejimin yıkılmasıyla, özgürlüğün gelmesiyle beraber bu model hızlandırılarak devam ediyor. Onun için bir başarı örneği var ortada. Sistemin nasıl işlediğini yerinde gördük. Hem fiziki olarak, hem bilgisayar ortamında, hem de insani olarak Türkiye geri dönüş sürecine hazır, bunu yerinde müşahede ettik." dedi.

"8 Aralık'tan bu tarafa 60 bin Suriyeli ülkesine döndü"

8 Aralık tarihinden itibaren ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını da paylaşan Uslu, şöyle devam etti:

"Şimdi son rakamları da aldık. Yaklaşık olarak 8 Aralık'tan bu tarafa 60 bin Suriyeli ülkesine döndü. İnşallah Suriye'de altyapısıyla üst yapısıyla bir sistem kurulur. Suriye'de istikrar, huzur, barış olur. Onun sonunda da Suriyeli kardeşlerimiz, kendi ülkelerine dönerler. Türkiye olarak 12 yıldır Suriyeliler için geçici koruma rejimini uyguluyorduk. Adı üstünde bir geçici koruma sistemiydi bu. Niye? Er geç bu coğrafyada barış olacak. Er geç Suriye'de huzur, istikrar ve özgürlük olacak. Kardeşlerimiz dönecek. Buna inanıyorduk. Geçici koruma statüsü aslında bu inancın hukuki bir karşılığıdır."

İncelemelerde, komisyon üyeleri AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk yer aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Politika
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