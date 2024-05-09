TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisinin "Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dışı uygulamalar", İYİ Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", DEM Parti'nin "Türkiye'de kadın yoksulluğu" ve CHP'nin "7/24 poliklinik çalışma prensibi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'de yaşanan insanlık dışı uygulamaların TBMM tarafından soykırım olarak tanımlanması hakkında önerge verdiklerini belirterek, "Gelin, bu vahşeti durdurmanın ilk adımı olarak Meclis'teki 6 siyasi parti grubu bir olalım, ortak bir bildiri yayınlayalım, uluslararası kamuoyunu harekete geçirelim." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye'de Çin rejiminin sanıldığından çok daha güçlü olduğunu savunarak, "Sözde 'Batı emperyalizmi karşıtlığı' adı altında buradaki insanlık vahşetini görmezden gelerek Çin rejiminin reklamını yapan aparatlar, Çin rejiminin fonladığı kurum ve kuruluşlar bu vahşetin bizzat ortağıdır." diye konuştu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Genel Kurulda Uygur Türklerinin halinin konuşulması istendiğinde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirterek, "Çünkü gayet duygusal ilişkiler var. Avrupa Birliği'nden, demokrasiden, hukuktan uzaklaşan Türkiye iktidarı Çin'e yaklaştı ve Çin'i kırmamaya, üzmemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılının Temmuz ayında yaptığı ziyarette iki ülke arasında bir anlaşma yapıldığını iddia eden Gergerlioğlu, "Bir anlaşma yapıldı, Türkiye iktidarından yetkililer Çin'e giderek toplama kamplarını inceleyecekti. Dört buçuk yıldır neredesiniz Sayın Erkan Akçay, Sayın AK Partililer?" diye sordu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bu konuda neredeyse kitap olacak kadar konuştuğunu söyleyerek, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti, Türkiye'nin ilk Doğu Türkistan resmi ziyaretidir." dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Çin devletinin bu bölgede her geçen gün şiddetini artırarak gerçekleştirdiği etnik, dini ve kültürel soykırımın dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir zulme işaret ettiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, bölgedeki Türk devletlerine öncülük ederek yaşanan zulümleri sona erdirmek için çalışma yapmalıdır. Gazze'de yaşananları da Doğu Türkistan'da yaşananları da soykırım olarak kabul etmekten çekinmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu konunun siz demagojisini yapıyorsunuz, biz gereğini yapıyoruz"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye'nin arzusunun Uygur Türklerinin Çin'de refah ve huzur içinde yaşamaları olduğunu belirterek, bu hassasiyet ve beklentileri Çin tarafına farklı ve üst düzeylerde her vesileyle ifade ettiklerini anlattı.

Çin ile yapılan ikili temaslarda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, İnsan Hakları Komitesinde, İslam İşbirliği Teşkilatında ve her türlü uluslararası platformda bu konuyu güçlü bir şekilde dile getirdiklerini ve bu konunun takipçisi olduklarını aktaran Önen, "Etnik, kültürel ve dini bağlarımızın da bulunduğu Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde refah ve huzur içinde yaşamaları Çin'le ilişkilerimizin başlıca gündem maddelerinden biridir." görüşünü paylaştı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne resmi olarak diplomatların gittiğini belirten Önen, "Saadet Partisi Grubunun hassasiyetini paylaşıyoruz. Aramızda ne fark var, biliyor musunuz? Bu konunun siz demagojisini yapıyorsunuz, biz gereğini yapıyoruz." dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, her partiden birer kişi belirleyerek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gönderilmesini ve orada insan hakları ihlalleri olup olmadığının araştırılmasını isteyerek, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, karar alıyorsunuz, aldığınız kararları uygulayın, Çin'e mutlaka bir heyet gönderin." çağrısında bulundu.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Çin'e gidilmesine karşı bir tavırlarının olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"TBMM'den karar çıkmış ve bir heyet olarak gideceksiniz, karşı devletin buna onayını bekliyorsunuz. Bu konudaki görüşmeler, diplomatlarımızın gidişleri gelişleri ve Dışişleriyle olan yazışmalarının hepsi devam ediyor. Çin diyor ki: 'Sizi misafir edelim, istediğiniz yerleri gezdirelim.' Biz, 'Bu iddialarla ilgili heyetimizi göndermek istiyoruz.' diyoruz."

Usta, Çin'den cevap geldiği takdirde tüm siyasi partilerin temsilcilerinin içinde olacağı bir heyet olarak gidileceğini söyledi.

Yaman, muayene sürelerinin uzatılmasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucunda sevk sisteminin ortadan kaldırılması, kontrolsüzce hasta trafiğinin oluşması ve koruyucu hekimlik yerine tedavi edici hekimliğe yatırım yapılmasının hastalık yükünü artırdığını, yıllar içinde hekime müracaat sayısının yılda 10 keze tırmandığını dile getirdi.

Bu hasta yükünün polikliniklerde yığılmaya neden olduğunu kaydeden Yaman, "Bugün Sayın Bakan farklı iddia etse de tüm bilimsel yayınlarda en az 20 dakika ayrılmasını önerdiği muayene süreleri 5 dakikalara kadar indirilmiş, son günlerde 2-3 dakikaya indirilerek nabız yoklama girişimleri başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. Yaman, muayene sürelerinin uzatılmasını istedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, poliklinik muayene sürelerinin kısaltılması hedefinin ve planlamasının olmadığını belirterek, "Böyle bir pilot uygulama yok. Kastedilen Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de bahsedilen branş nöbeti hususudur. Branş nöbeti; acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı her bir uzmanlık dalı için düzenlenen bir nöbet türüdür. Bu yıllardır böyledir." diye konuştu.

Bu yöntemin "yeşil alan" hastalarına da hizmet verme esasına dayandığını anlatan Arslan, iddia edildiği gibi hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik yeni bir görev alanı oluşturulmadığını, muayene sürelerinin kısalmasına yönelik bir çalışma yapılmadığını söyledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.