TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Haberler

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından, siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri ele alındı. İYİ Parti'nin "gül üretimi ve üreticileri", HDP'nin "TÜİK'in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" ve CHP'nin "BTK'nin internet servis sağlayıcılarından talep ettiği abone bilgileri" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri kabul edilmedi. AK Parti Grubu'nun çalışma takvimine ilişkin önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriyle Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sırasına alındı. Genel Kurulda daha sonra Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Politika Haberler

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