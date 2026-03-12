Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı ruh ve mana ile bugün de İstiklal Marşı'nın değerlerini canımız pahasına korumaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105. yılı olduğunu belirterek, İstiklal Marşı ile ilgili çağrıda bulundu.

Özdağ, şöyle devam etti:

"İstiklal Marşı'mızın, şiiriyle ilgili problem yok. Güfteyle ilgili problem var. 105 yıl önce bestelenmiş bir şiir, doğru bir şekilde terennüm edilemiyor. Başka ülkelerin İstiklal marşlarına baktığımız zaman daha düzgün, daha heyecanlı. O yüzden dünya çapında bir yarışma açılmalıdır. Yeniden bu beste konusu gündeme getirilmelidir."

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesine değinen Özdağ, bayram ikramiyelerinin artırılmamasını eleştirdi.

Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini vurgulayan Özdağ, "Milyonlarca emekçi, yılın ikinci ayında 1000 lira kaybetmişler. 6 ay sonra kim bilir daha nelerini kaybedecekler." diye konuştu.

Bedelli askerlik tutarında artışı da eleştiren Özdağ, bu tutarın 416 bin 361 liraya çıkartılacağını hatırlattı. Özdağ, "Vatandaşlar bunu ödeyemez. Bununla ilgili kolaylık sağlanmalı." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 12 Mart'ın sadece Meclis'in İstiklal Marşı'nı kabul ettiği bir gün olmadığını, bir milletin "biz buradayız, sonsuza kadar da burada olacağız" diyerek dünyaya meydan okuyuş günü olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anan Çömez, "Aziz Türk milletinin bu büyük, tarihi gününü yürekten kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene." sözlerini sarf etti.

Tarım Kredi Marketlerinin 2024 yılında 2 milyar 254 milyon lira zarar ettiğini öne süren Çömez, 2025 yılında da bu zararın 4 milyar 700 milyon lira olduğunu belirtti. Çömez, "Gelinen noktada korkunç bir zarar söz konusu, maalesef çiftçi desteklenmedi. Çiftçi yerine aracılar ve ne yazık ki rantiyeciler desteklendi." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Kredi Marketlerinin 2023 yılından bu yana bilançolarını açıklamayı bıraktığını anımsatan Çömez, 2023 yılından itibaren çiftçiden ürün alınmadığını, aracıdan ürünlerin alındığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı olduğunu hatırlatarak, İstiklal Marşı'nın, "yurdumu alçaklara uğratma, sakın" diyerek, gövdesini ateşe veren, imanıyla yedi düvelin çelik zırhlı duvarlarına meydan okuyan o asil ruhun kanla yazdığı ebedi bağımsızlık senedi olduğunu vurguladı. Kılıç, "Toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve milletimizin o sarsılmaz iradesini kelimelerle anıtlaştıran istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.

İki gün sonra 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatan Kılıç, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen, duaların doğrudan Hak katına ulaştığı, yaklaşan Kadir Gecesi'nin kalplerimize inşirah, hanelerimize bereket, Türk ve İslam alemine mutlak bir dirlik ve uyanış getirmesini niyaz ediyorum. Akabinde kavuşacağımız Ramazan Bayramı'nın ise saflarımızı sıklaştırdığımız, milli birlik ve beraberliğimizin çelikleştiği, dargınlıkların son bulduğu bir kucaklaşma iklimine dönüşmesini canıgönülden temenni ediyorum. Bu müstesna günlerin feyziyle içte ve dışta nifak tohumu ekenlere hiçbir geçit vermeden, omuz omuza, başımız dik ve alnımız ak bir şekilde lider ülke Türkiye hedefimize doğru kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunca politika faizinin sabit tutulmasına ilişkin görüşlerini aktardı.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Temelli, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce 'faiz indirimlerinin düzenli olarak devam edeceği' söyleniyordu ama deniz bitti, programın başarısız olduğu ortaya konuldu. Faizler inmeyeceği gibi İran Savaşı devam ederse yukarı doğru devam edecektir. Ekonomide düzelen bir şey yok. Dezenflasyon programı başarısız bir programdır, 32 aydır ısrarla sürdürülmektedir. Halkı kandıran bu anlayış hiçbir başarılı gelişmeye sebep olamamıştır."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

12 Mart 1971 Muhtırası'nın üzerinden 55 yıl geçtiğini anımsatan Günaydın, CHP olarak tüm darbelere büyük bir onurla karşı çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Günaydın, İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde 31 yıl önce yaşanan olaylarda yaşamını yitirenleri andı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Günaydın, "Ağız tadıyla hep beraber adalet ve demokrasi altında kutlayacağımız nice bayramların hepimiz için nasip olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

"İstiklal Marşı'nın değerlerini canımız pahasına korumaya devam edeceğiz"

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Edebiyatçı, yazar ve devlet adamı Hamdullah Suphi Tanrıöver'in, İstiklal Marşı'nın yazımına ilişkin süreci anlatan yazısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda İstiklal Marşı'na ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin sözlerini aktaran Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı ruh ve mana ile bugün de İstiklal Marşı'nın değerlerini canımız pahasına korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Genel Kurulda İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Akbaşoğlu, vatandaşların gelecek hafta idrak edilecek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Öte yandan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurulda, Danışma Kurulu kararını okutarak oylamaya sundu. Kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, Genel Kurul 17 Mart Salı ve 18 Mart Çarşamba günü toplanmayacak.