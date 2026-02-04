AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Özellikle emeklilerimiz ve sosyal kesimlerin tamamına dönük olarak GETAD diye nitelendirdiğimiz gelir artırıcı, gelir tamamlayıcı sosyal destek paketimizi inşallah hayata geçireceğiz, insanlarımızın alım gücünü daha da yukarıya taşıyacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve temsilcileri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlattı. Japonya'nın da deprem kuşağında yer aldığını ancak depremle nasıl mücadele edeceğini öğrendiğini dile getiren Özdağ, Şili, Meksika ve İtalya'nın da depremle mücadele mahir olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler için "asrın felaketi" ifadesinin kullanılmasını eleştiren Özdağ, "Nereden çıkarttınız bu asrın felaketini'Japonya'daki, Şili'deki, Kore'deki veyahut da Amerika'daki, İtalya'daki asrın felaketi değil mi? Orada akıl, bilgi, teknoloji, samimiyet var. Orada hakikaten bilgiye ve insana saygı var. Orada insanlar ölmezken bizim ülkemizde niye 70 bin kişi öldü?" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ücretlerinin 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini aktararak, bu durumu eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, deprem felaketinin, "deprem öncesi", "deprem sonrası müdahale", "inşa süreci" ve "depreme hazırlık" olarak 4 dönemde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM'de depremde enkaz altında kalanların ölüm sebeplerinin ele alınmadığını, "yapılan inşaatlar için övgüler dizildiğini" savunan Poyraz, bu durumu eleştirdi.

"Vatandaşın, kendini milletin bir parçası olarak hissetmediğini" ileri süren Poyraz, "Bireysel silahlanma almış başını gidiyor. İnsanlar, kendilerinin ve çekirdek ailelerinin güvenliğini, komşularının ve büyük ailelerinin güvenliğine yeğler hale geldiler. Bu kamusal insanın çöküşü, bu memleket için en büyük tehdittir. Bu, millet olma şuur ve bilincimizi ortadan kaldırıyor." sözlerini sarf etti.

MHP'li Kaşıkçı: "Devlet olmasaydı biz millet olarak bu sürecin altından kalkamazdık"

MHP Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise şifa diledi.

Birileri felaketten siyasi rant devşirmeye çalışırken, "devlet yok" yaygarasıyla umutsuzluk aşılarken devletin tüm kurumlarıyla, depremin ilk anından itibaren sahada olduğunu ifade eden Kaşıkçı, "Devlet ve millet bir oldu, 'sesimizi duyan var mı?' çığlığına nefes olmak için seferber oldu. 'İman varsa imkan da vardır.' diyerek yola çıkıldı. Yasımızı tutarken bir an bile durmadık. Gözyaşlarımızı silerken diğer elimizle harç kardık, tuğla koyduk çünkü biliyoruz ki gidenleri geri getiremeyiz ama geride kalanlara onurlu, güvenli ve huzurlu bir hayat sunmak boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Deprem sonrası yaşanan tartışmalara değinen Kaşıkçı, "Deprem vergileri ne yapıldı? Deprem bölgesinde ne yapıldı?" sorularının yanıtlarının Hatay'da olduğunu söyledi. Kaşıkçı, "Devlet olmasaydı biz millet olarak bu sürecin altından kalkamazdık. O yüzden, devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle depremin ilk anından bugüne kadar hala bölgemizde kendisini gücüyle ve yaptığı hizmetlerle gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yayımlanan belgelere ilişkin, "Bireysel suçları değil, devletlerin çocukları ve çocuk haklarını ne kadar koruyabildiğini ya da koruyamadığını gösteren bir turnusol kağıdıdır." dedi.

Çocuk istismarı ve sömürüsünün münferit olmadığını vurgulayan Koçyiğit, bunun, ulusal sınırları aşan, sermaye, siyaset ve cezasızlıkla beslenen küresel bir suç ağı olduğunu, bu ağın, ülkelerde güçlü kurumsal mekanizmalar, kamusal koruma mekanizmaları olursa geriletilebileceğini dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon sepetini güncellediğini söyleyen Koçyiğit, "38 madde sepete girdi, 30 madde çıktı, ağırlıklar değiştirildi ama değişmeyen tek bir şey, bu sepet halkın sepeti değil." görüşünü savundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emeklilerin durumuna dikkat çekerek, Türkiye'nin her yerinde emeklilerin durumunun kötü olduğunu söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemesini eleştiren Başarır, bugün milyonlarca kredi kartı sahibinin, kartının asgari borcunu ancak ödeyebildiğini söyledi. Geçen yıl 1 milyon 800 bin kişinin kredi kartı borcu nedeniyle takibe alındığını dile getiren Başarır, kredi kartları borçları nedeniyle 4 milyon 180 bin kişinin takipte olduğunu, toplam borç tutarının 359 milyar liraya ulaştığını söyledi. Başarır, "Limiti düşürecekseniz, o zaman gereğini yapın, ödeyin bu borçları. Bu borçları ödemeden 'limiti düşürüyoruz' demeniz, gerçeklerle yüzleşmemeniz demektir." sözlerini sarf etti.

Başarır, kürsüye getirdiği pideyi göstererek, emekli aylıklarına yönelik artışı eleştirdi.

Akbaşoğlu: "Elhamdülillah bu büyük bir başarıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin ve milletin acılarının sarılması noktasında büyük bir çaba ortaya konulduğunu ve bugünlere gelindiğini vurgulayan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"11 ilimizde, üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen hepimizin yüreğinde izi hala taze olan büyük bir afeti yaşadık. O gün yerle bir olan sadece binalar değil, hatıralarımız, anılarımız, yuvalarımız da enkaz altındaydı. Şunu çok iyi biliyorduk: Bu aziz millet düştüğü yerden kalkmayı bilen bir millettir. Biz o gün milletimize bir söz verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize 'Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız' dedi. Elhamdülillah o sözümüzü tuttuk. Bahane üretmedik. 3 yıl sonra dönüp baktığımızda şunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz: Bugün bu yıkımdan ortaya çıkan ümidi konuşuyoruz, ihya ve inşayı konuşuyoruz, bugün artık sıcak yuvalara kavuşan ve yarınlardan umutla beklenti içerisinde olan insanlarımızı hep beraber anıyoruz. 11 ilimizde büyük bir kararlılıkla yürütülen çalışmalar neticesinde 455 bin konutu bitirdik ve hak sahiplerine teslim ettik, elhamdülillah bu büyük bir başarıdır, büyük bir başarı hikayesidir."

Akbaşoğlu, deprem bölgesindeki illerin yeniden inşasına yönelik çalışmaları anlattı.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemine de (GETAD) değinen Akbaşoğlu, "Özellikle emeklilerimiz ve sosyal kesimlerin tamamına dönük olarak GETAD diye nitelendirdiğimiz gelir artırıcı, gelir tamamlayıcı sosyal destek paketimizi inşallah hayata geçireceğiz, insanlarımızın alım gücünü daha da yukarıya taşıyacağız." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Gençliğin Üretim Çağı Programı'na (GÜÇ) ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"GÜÇ Programı ile staj imkanlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine, eğitim ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik yenilikçi modellere kadar çok geniş bir yelpazede gençlere ve işverenlere yeni destekler sunuyoruz. Bu konuda özellikle İŞKUR'un uhdesine Ulusal Staj Programı'nı devrederek, aynı şekilde 10'dan fazla çalışanı olan kamu ve özel sektör işletmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle uygulayarak 3 yılda 3 milyon gencimize istihdam kapısını açıyoruz. Bunun için 27 milyar liralık bütçe ayırdık."

Öte yandan Yeniyol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin TBMM Başkanlık Divanı Katip üyeliğinden istifasına ilişkin yazısı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.