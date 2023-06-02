TBMM'de Yeni Dönem Bugün Başlıyor

TBMM'de 28'inci Dönem bugün başlıyor. En yaşlı üye sıfatıyla geçici TBMM Başkanlığı’nı Mustafa Şentop’tan devralan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yemin ederek görevlerine başlayacak.

TBMM'de 28'inci Dönem bugün başlıyor. En yaşlı üye sıfatıyla geçici TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devralan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda bugün yemin ederek görevlerine başlayacak.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem milletvekili seçiminin ardından TBMM, bugün yeni döneme başlıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görevini geçici olarak en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti.

Devlet Bahçeli, Meclis'teki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene; Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Yeni dönemde görev yapacak milletvekilleri, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.