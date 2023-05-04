TBMM Başkanı Şentop: "Parlamenter diplomasi bugün özellikle demokratik ülkeler için diplomasinin çok önemli bir boyutu haline gelmiştir."

"Bölgesel ve küresel sorunların çözümü için, uluslararası alanda güvenliğin, barışın, istikrarın ve refahın temin edilmesi noktasında çok önemli katkılar sunmaktadır"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, " Parlamenter diplomasi bugün özellikle demokratik ülkeler için diplomasinin çok önemli bir boyutu haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel sorunların çözümü için, uluslararası alanda güvenliğin, barışın, istikrarın ve refahın temin edilmesi noktasında çok önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Şentop, KEİPA'nın açılışında konuştu. Şentop, 6 Şubat tarihinde deprem felaketinin yaşandığını hatırlatarak, "Deprem büyük bir alanı etkiledi ve eşi görülmemiş bir yıkıma neden oldu. Yaşanan bu felaketinin ardından siz kıymetli dostlarımız Türkiye'nin, Türk halkının yardımına koştunuz, büyük bir dayanışma örneği sergilediniz. Gerek gönderdiğiniz ayni ve nakdi yardımlar, gerek arama-kurtarma faaliyetleri için gönderdiğiniz ekiplerin çalışmaları, bir nebze olsun acılarımızın hafifletilmesini sağladı. Bu süreçte gösterdiğiniz bu kıymetli dayanışma ve yaptığınız yardımlar, Türk halkı tarafından takdirle karşılandı. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle konuştu:

"Uluslararası sistemin temelden bir dönüşüme uğradığı, mevcut paradigmanın miadını doldurduğu yeni bir dönemde, yeni bir dünyada yaşıyoruz. Bugün küresel ölçekte yeni bir jeo-ekonomik ve jeopolitik denge oluşmaktadır. Ekonomik krizler, savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar, terörizm, küresel salgınlar, çevresel sorunlar, doğal afetler ve kitlesel göç gibi çeşitli sınamaların bütün bölgeleri, bütün ülkeleri derinden etkilediği, sarstığı bir dönemden geçiyoruz. Bugün, hepimizi ilgilendiren bütün bu sınamalara çözüm üretmek ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmek için uluslararası ilişkilerde kullanılagelen geleneksel diplomatik yöntemlerin ötesine geçme ihtiyacı doğmuştur. Uluslararası ilişkilerde arkaik ve köhne yaklaşımlarla, geçerliliğini ve etkisini çoktan yitirmiş kurum ve mekanizmalarla günümüz meselelerine çözüm bulmamız ne yazık ki mümkün değildir. Yeni yöntemlere ve yaklaşımlara ihtiyaç doğmuştur. Değişen dinamikler, uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde yeni aktörlerin, yeni süreçlerin ve yeni mekanizmaların ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Şüphesiz, bu mekanizmalardan biri, son dönemlerde daha da önem kazanan ve geleneksel diplomasiye önemli katkılar sunan parlamenter diplomasidir. Parlamenter diplomasi bugün özellikle demokratik ülkeler için diplomasinin çok önemli bir boyutu haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel sorunların çözümü için, uluslararası alanda güvenliğin, barışın, istikrarın ve refahın temin edilmesi noktasında çok önemli katkılar sunmaktadır.