Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı'na taziye dileklerini iletti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da bulunduğu sırada telefonla İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer devlet adamları için taziye dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, telefonda görüştüğü İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk milleti adına taziye dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, resmi ziyaretler dolayısıyla bulunduğu Kazakistan'ın Türkistan şehrinde İran Meclis Başkanı Kalibaf'ı telefonla aradı. Kurtulmuş, önceki gün yaşanan helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer devlet adamları için taziyelerini iletti.

Kazakistan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği sırada vefat haberlerini büyük teessürle öğrendiğini belirten Kurtulmuş, "TBMM adına, milletimiz adına dost ve kardeş İran halkına içten taziyelerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Vefat edenlerin aile efradına da başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı İbrahim Reisi Helikopter Kazakistan İran Diplomasi Politika Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title