TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 'FETÖ'cüler istediklerini elde etmiş olsaydı, bugün burada bu resepsiyonu dahi yapıyor olmayacaktık'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28'inci Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonunda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, Türkiye'nin bugün bu resepsiyonu yapamayacağını belirtti. Kurtulmuş ayrıca terörle mücadelede kararlı olduklarını ve terörün arkasında destekçilerin olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığına yönelik saldırıya ilişkin "Çok titizlikle, bunların arkasında kimler varsa, ister birtakım güçler, ister birtakım çeteler olsun, bunların hepsinin üstüne gitmekte İçişleri Bakanlığı'mız ve emniyet kuvvetlerimiz sonuna kadar kararlıdır. Zaten iki tane saldırganın orada hemen etkisiz hale getirilmesi ve arkasından bütün bilgilerin hızlı şekilde tek elde toparlanıyor olması, olayın arkasında karanlığın aydınlatılacağı anlamına geliyor" diye konuştu.

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, TBMM Başkanı Kurtulmuş, AİHM'in Yüksel Yalçınkaya kararını "Terör örgütüyle ilgili dışarıdan sıcak odalarda konuşmak kolay. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi bir fantezi değildir. Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi birkaç saat içerisinde FETÖ'cüler istediklerini elde etmiş olsaydı, bugün burada bu resepsiyonu dahi yapıyor olmayacaktık. Çünkü TBMM diye bir şey kalmayacaktı. Belki bugün konuşulan siyasilerin hiçbirisi hayatta olmayacaktı" diye eleştirdi.

Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı içinse şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terörün arkasında nice desteklerin olduğunu, askeri, lojistik, istihbari ve hatta açık silah destekleri olduğunu biliyoruz ve yıllar içerisinde bugün örgütlerin nasıl büyütülüp palazlandığını biliyoruz. Çok titizlikle, bunların arkasında kimler varsa, ister birtakım güçler, ister birtakım çeteler olsun, bunların hepsinin üstüne gitmekte İçişleri Bakanlığımız ve emniyet kuvvetlerimiz sonuna kadar kararlıdır. Zaten iki tane saldırganın orada hemen etkisiz hale getirilmesi ve arkasından bütün bilgilerin hızlı şekilde tek elde toparlanıyor olması, olayın arkasında karanlığın aydınlatılacağı anlamına geliyor."