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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye'yi durdurmak için teröre alet olanlara karşı milletin evlatları direniyor

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye karşı hain pusular kuran ve hain emeller taşıyan emperyalist güçlere karşı milletin evlatlarının direndiğini belirtti. Kurtulmuş, milletin ruh halinin Çanakkale ruhuna benzediğini ve milletin milli hasletlerinin hala yerinde olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyanlar olduğunu belirterek, Türkiye'yi durdurmak için teröre alet olanlara karşı milletin evlatlarının direndiğini ifade etti.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Kurtulmuş, aradan bir asır geçmesine rağmen milletin ruh halinin değişmediğini belirterek, "Çanakkale ecdadımızın sıra dağlar gibi durarak şehit olduğu Çanakkale Geçilmez Destanı'nda yazmasının arkasındaki ruh haline sahip olan milletimiz, aynı delalette, aynı bilinçte durmaktadır. Emperyalistlerin bu ülkeye ait emelleri hiç değişmediği gibi, bu milletin milli hasletleri de Allah'a çok şükür bir şekilde yerinde durmaktadır. Bugün de sınır içinde, sınır dışında Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyan emperyalist güçler tarafından büyütülerek, beslenerek, güçlendirilerek ortaya salınan, Türkiye'yi bir şekilde ayaklarından çekmek, durdurmak için teröre alet olanlara karşı milletimizin evlatları direnmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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