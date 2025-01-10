Tarım ve Orman Bakanlığı, Deprem Sonrası Çiftçilere 3 Milyar 224 Milyon Lira Destek Sağladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, 6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, üretimde devamlılığın sağlanması için çiftçilere hayvan, hayvan çadırı, yem, tohum, fidan, fide, gübre ve makine ekipman desteği kalemlerinde bugüne kadar 3 milyar 224 milyon liralık ayni ve nakdi destek sağladıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) düzenlenen Türkiye'de Tarım Öğretiminin 179. Yıl Dönümü Etkinliği ve Ziraat Fakültesi Böcek Müzesi Açılış Töreni'ne katılan Polat, açılış dersi konuşmasında, Türk tarımı ve ziraat mühendisliğinin temel taşlarından biri olan "tarımsal eğitim ve öğretim" serüveninin 179. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ziraat mektebi ile başlayan yolculuğun, bugün modern tarımın bilimle buluştuğu bir alan haline geldiğini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"179 yıllık köklü geçmiş, tarımın yalnızca bir üretim faaliyeti olmadığı, emeğin berekete dönüştüğü ve aynı zamanda insanlık için bir gelecek meselesi olduğu gerçeğini, bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bugün, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar, tarımın ve tarımsal eğitimin önemini açıkça göstermektedir. Artan nüfus, değişen iklim koşulları, su kaynaklarının azalması ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlar karşısında tarım, toplumların yaşam kalitesini ve idamesini doğrudan etkileyen bir alan olarak görülmektedir. İşte bu noktada, bizlerin omuzlarında büyük bir sorumluluk vardır."

"Bugüne kadar 3 milyar 224 milyon liralık ayni ve nakdi destek sağladık"

Bakan Yardımcısı Polat, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkım ve acılara sebep olduğunu hatırlatarak, insan kaynağının dışında hayvansal, bitkisel ve su ürünlerine ilişkin üretimde de önemli kayıplar yaşandığını vurguladı.

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalarla söz konusu kayıpların süratle bertaraf edildiğini aktaran Polat, "Üretimde devamlılığın sağlanması için, ilk günden itibaren çiftçilerimize hayvan, hayvan çadırı, yem, tohum, fidan, fide, gübre ve makine ekipman desteği kalemlerinde, bugüne kadar 3 milyar 224 milyon liralık ayni ve nakdi destek sağladık." diye konuştu.

Polat, Kahramanmaraş'ın 359 bin hektar tarım, 185 bin hektar mera, 20 bin hektar su yüzeyinde, 235 bin büyükbaş, 905 bin küçükbaş hayvan varlığı,12 bin ton alabalık üretimi ve ticarete konu 83 tarımsal ürün çeşidi ile üretimde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Tarımsal Üretim Planlaması" uygulamasına geçildiğini anımsatan Polat, temel amaçlarının üretimde arz fazlası veya eksikliğinin yaşanmaması ve stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması olduğunu dile getirdi.

Polat, bu kapsamda bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimlerinde 3 yıllık planlar hazırlandığını ve bu planlara hizmet edecek yeni destekleme modelinin yürürlüğe girdiğini aktardı.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise kentin gelişmesi ve depremin izlerinin silinmesi için mücadele ettiklerini belirterek, gıdanın milli silah kadar önemli olduğunu ve en az onun kadar korunması gerektiğini söyledi.

Ziraatın korunması noktasında Toprak Koruma Kurulunun daha işlevsel hale gelmesini istediklerini ifade eden Karatutlu, tarım arazilerine fabrika, iş yeri ve kaçak yapı yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da Türkiye'deki tarım öğretiminin büyük bir evrim geçirdiğini söyledi.

Geleneksel tarım yöntemlerinin öğretildiği okulların zaman içinde teknolojik gelişmeler ve bilimsel araştırmalarla modern bir yapıya büründüğünü belirten Yasım, "Böcek müzemiz, fakültemiz ve üniversitemiz adına çok örnek bir çalışma olmuştur. Müzemiz Türkiye'de bu temadaki nadir müzelerden biri durumundadır. 4 bin 500'ün üzerinde böcek bulunan müzemizde en eskisi 35 yıllık olan böcek örnekleri bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Polat ve beraberindekilerin katılımıyla Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan "böcek müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.