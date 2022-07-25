Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'ta yapılacak YDK'de görüşülecek Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'taki toplantıda ele alınacak. Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'taki toplantıda ele alınacak. Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, bugün toplanan YDK'de sözlü savunmada bulundu. Toplantıda, Özcan hakkında karara varılmadı. YDK'nin 22 Ağustos'ta yeniden toplanmasına karar verilirken, Özcan hakkındaki kararın bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor. AA / Barış Gündoğan - Politika Cumhuriyet Halk Partisi Tanju Özcan Bolu Politika Haberler

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