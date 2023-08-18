Taliban sözcüsü kadınların yüzlerini kamusal alanda açık bırakmaları durumunda değer kaybedeceklerini söyledi

Afganistan Taliban hükümetinin sözcüsü, kadınların kamusal alanda yüzlerini açmalarının değerlerini düşüreceğini belirtti. Taliban, kadınları başörtüsü (hijab) takmamaları nedeniyle kamu alanlarından men ediyor. Ancak İslam alimleri arasında yüz örtüsüne dair bir zorunluluk bulunmuyor. Taliban'ın yorumu eleştiri alıyor ve bazı Müslüman ülkeler de bu kısıtlamalara tepki gösteriyor.

Afganistan Taliban hükümetinin önemli bir bakanlığının sözcüsü, kadınların yüzlerini kamusal alanda açık bırakmaları durumunda değer kaybettiklerini belirtti. Ülkenin dışında kadının yüzünü örtmesi gerektiği konusunda dini bilginlerin hemfikir olduğunu ekledi.

2021 yılının Ağustos'unda ülkeyi ele geçiren Taliban, kadınların uygun şekilde başörtüsü takmamalarını, yani İslami başörtüsü hijabı yanlış şekilde kullanmalarını gerekçe göstererek onları parklar, işler ve üniversiteler dahil birçok kamusal alandan men etti.

Taliban'ın Ahlak ve Erdem Bakanlığı Sözcüsü Molvi Mohammad Sadiq Akif, Associated Press ile yaptığı bir röportajda, kadınların kamusal alanda yüzlerinin görünür olması durumunda "fitna" yani günaha düşme ihtimali olduğunu söyledi.

Akif, "Kadınları (hijab olmadan) bazı bölgelerde (büyük şehirlerde) görmek çok kötüdür ve bilginlerimiz de kadınların yüzlerinin gizlenmesi gerektiğinde hemfikirler. Onun yüzü zarar görmeyecek veya zarar görmeyecektir. Bir kadının kendi değeri vardır ve bu değer erkeklerin ona bakmasıyla azalır. Allah, kadınlara hijab içinde saygı gösterir ve bunda bir değer vardır" dedi.

Cambridge Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Çalışmaları Alanında Şeyh Zayed Dersleri Veren Tim Winter, İslam'da yüz örtülerine dair herhangi bir yazılı emir olmadığını ve Taliban'ın hijab kurallarının yorumunu destekleyen İslami yazıtlar aramakta zorlanacaklarını söyledi.

"Adları, onların üst düzey dini uzmanlar olmadıklarını ima ediyor," dedi ve ekledi: "Taliban kelimesi öğrenciler anlamına gelir. "

Taliban'ın kız ve kadınlar üzerindeki kısıtlamaları, bazı Müslüman çoğunluğa sahip ülkeler dahil olmak üzere küresel olarak büyük tepkilere yol açtı.