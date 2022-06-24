Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur."
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur."
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Barış Gündoğan - Politika