Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur." - Haberler

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur."

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.'

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Marmaris Politika Haberler Son Dakika

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