Son dakika haberi: Kozluk Kaymakamlığına yeni atama Son dakika haber: Batman'ın Kozluk ilçesine Resmi Gazete'nin 12 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yeni kaymakam ataması gerçekleşti. Batman'ın Kozluk ilçesine Resmi Gazete'nin 12 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yeni kaymakam ataması gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta kaymakamlık görevinden ihraç edilen Eyüp Güngör'ün yerine Edirne İpsala ilçe kaymakamı Ekrem Güngör atandı. Kaymakam Güngör 1986 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Daha önce Gülnar ve Meriç ilçelerinde kaymakamlık yapan Güngör, 2011-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Vergi Müfettişliği yaptı. Kaymakam Güngör, evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / Politika Batman Kozluk Eyüp Politika Haberler Son Dakika

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