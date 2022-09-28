Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır" -"Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır"

-" Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar"

"Barış için ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek bu da hayal olur. Referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Böyle bir referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilselerdi. Zelenski 4 bölge ile ilgili desteklerimizi işitiyor. Putin ile görüşerek bu sorunu çözmemizi istiyor. Putin ile bu konuyu yarın etraflıca ele almayı düşünüyorum."