Bakan Bozdağ: "Adalet, toplumun her alanında ayakta tutulması gereken yüce bir değerdir"
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Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi tanıtım toplantısı Toplantıya gelen katılımcılar Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan "Performans Esaslı İzleme...
Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi tanıtım toplantısı
Toplantıya gelen katılımcılar
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye gelişi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan "Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi"nin HSK bünyesinde faaliyete geçirilmesi tanıtım toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA / Alican Ocak - Politika