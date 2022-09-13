Bakan Bozdağ: "Adalet, toplumun her alanında ayakta tutulması gereken yüce bir değerdir" Politika Haberleri Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi tanıtım toplantısı Toplantıya gelen katılımcılar Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan "Performans Esaslı İzleme... Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi tanıtım toplantısı Toplantıya gelen katılımcılar Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan "Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi"nin HSK bünyesinde faaliyete geçirilmesi tanıtım toplantısında konuştu. (1) Politika Kaynak: AA / Alican Ocak Hakimler Savcılar Kurulu Bekir Bozdağ Yargı Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Bozdağ: 'Adalet, toplumun her alanında ayakta tutulması gereken yüce bir değerdir' - Haberler

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