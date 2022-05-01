Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek" - Haberler

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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek'

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yetkililerle yaptığı görüşmeler sonrası, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yetkililerle yaptığı görüşmeler sonrası, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyetle beraber dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantı gerçekleştiren Kalın, Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kalın, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Türkiye, Ukrayna, Kiev, Politika, Haberler

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