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Sivaslılar Ambulans Helikopterinin Hizmete Geri Dönmesini İstiyor

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Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, ambulans helikopterinin iptal edilmesine anlam veremediklerini belirterek, tekrar hizmet vermesini talep ettiklerini söyledi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, sağlık alanında önemli bir hizmeti veren ve hastalara kısa sürede ulaşan ambulans helikopterinin iptal edilmesine bir anlam veremediklerini ifade ederek, Sivaslılar olarak ambulans helikopterin tekrar hizmet vermesini talep etti.

Sivas'ın coğrafi bakımından Türkiye'nin ikinci ili olduğunu ifade eden Başkan Demirgil, " Sivas'ta en büyük ihtiyaçlardan birisi de Ambulans helikopterdir. İlimizde bir süre hizmet veren ve yüzlerce hastanın hayatının kurtarılmasına önemli katkı sağlayan ambulans helikopterimiz bir süre hizmet verdikten sonra ekibi ile birlikte görevine son verildi. Sivas, Türkiye'nin ikinci büyük yüzölçümüne sahip, dağınık yerleşim yerlerinin olduğu bir ilimizdir. Merkez ilçesi ile birlikte 17 ilçesi bulunan ilimizde, bazı kazalardaki yaralılara anında müdahale etmek gerekmektedir. Ambulans helikopterimiz olduğu dönemlerde uzak ilçelerimizde bulunan hasta ve yaralılara anında müdahale edilerek hastaneye kısa sürede taşınabilmekteydi. Çevre illere de hizmet veren ambulans helikopterimizin tahsisi kaldırılarak hizmetlerine son verildi. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde güzel bir alanda hizmet veren ambulans helikopterimizin neden iptal edildiğine ise bir anlam veremedik. Sağlık Bakanlığının almış olduğu bu kararı tekrar gözden geçirerek, altyapısı hazır olan hava ambulans helikopterimizin Sivas'ımızda tekrar hizmet vermesini bekliyoruz" dedi.

"Milletvekillerimizden destek bekliyoruz"

Sivas'ta sağlık alanında eksiklerin giderilmesi için milletvekillerinin gayret gösterdiğini ifade eden SESOB Başkanı Hakan Demirgil, ambulans helikopterin tekrar kente ve bölgeye kazandırılması ve hizmet verebilmesi için başta Ak Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri ve bürokratları gayret göstermeye davet etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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