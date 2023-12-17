Sırbistan'da erken genel seçimler başladı

Sırbistan'da halk bugün Ulusal Meclis'teki 250 sandalyenin sahibinin belirleneceği erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde 6,5 milyon seçmenin katıldığı seçimde oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00'de sona erecek.

Sırbistan'da halk bugün Ulusal Meclis'teki 250 sandalyenin sahibinin belirleneceği erken genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkede Mayıs ayında başkent Belgrad'da gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından aylarca devam eden protesto gösterilerinden sonra aldığı erken seçim kararı sonrası halk bugün sandık başına gidiyor. Ulusal Meclis'in 250 sandalyesinin sahibinin belirleneceği oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. Ülke genelinde 6,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimde oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00'de sona erecek.

Milletvekili barajının yüzde 3 olduğu ülkede, 18 parti ve ittifak yarışıyor. Resmi olmayan sonuçların Devlet Seçim Komisyonu (RIK) tarafından yerel saatle 21.00'dan sonra açıklanması beklenirken, kesin sonuçlar ilerleyen günlerde duyurulacak.

Mayıs ayındaki saldırılarda toplam 17 kişi hayatını kaybetmişti

Sırbistan, başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu'nda 7. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 1'i güvenlik görevlisi, 8'i öğrenci toplam 9 kişi hayatını kaybetmiş, 1 öğretmen ile 6 öğrenci de yaralanmıştı. Saldırıdan 2 sonra Belgrad'ın yaklaşık 50 kilometre güneyinde yer alan Mladenovac yakınlarında bir saldırgan, hareket halindeki aracından otomatik silahla etrafa rastgele ateş açmış, saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralanmıştı. - BELGRAD