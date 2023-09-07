Seyhan Belediyesi İşletmelerde Ruhsat ve Kaldırım İşgali Denetimi Gerçekleştirdi
Seyhan Belediyesi ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde işletmelerde ruhsat ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kaldırım işgali yapan iş yeri sahipleri uyarıldı ve işyeri açma ruhsatı bulunmayan işletmeler mühürlendi.
Seyhan Belediyesi ekipleri, işletmelerde ruhsat ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Mirzaçelebi Mahallesi'nde denetim yapıldı.
Yapılan kontrollerde kaldırım işgali yapan iş yeri sahipleri uyarıldı.
Denetimlerde, işyeri açma ruhsatı bulunmayan işletmeler mühürlendi.??????????????
Kaynak: AA / Politika