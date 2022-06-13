Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile görüştü.

Şentop, TBMM'de Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, dost ve kardeş Malezya'nın, Güneydoğu Asya bölgesinde Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu, iki ülke arasındaki üst düzey temasları, ziyaretleri arttırmayı arzu ettiklerini kaydetti. Ağustos ayında Malezya Kralı'nın, Temmuz ayında da Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Türkiye'ye gerçekleştirmeleri ön görülen ziyaretlerinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine güçlü bir katkı sağlayacağına dikkat çeken Şentop, Türkiye ile Malezya'nın, İslam coğrafyasının iki stratejik kanadında yer alan demokrasiler olarak ikili ilişkilerini her alanda geliştirmeyi hedeflemesi gerektiğini söyledi. Şentop, şöyle konuştu: