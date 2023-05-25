Şehit annesi Sevgi Taşdemir'den terör destekçilerine sert tepki

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik hendek operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Taşdemir, bazı siyasetçilerin son zamanlardaki çıkışlarının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bir koltuk için vatanına hainlik edenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Biz vatan sağ olsun diyoruz, onlar Öcalan'a, Selahattin'e özgürlük diyorlar" dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik hendek operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Taşdemir, bazı siyasetçilerin son zamanlardaki çıkışlarının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bir koltuk için vatanına hainlik edenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Biz vatan sağ olsun diyoruz, onlar Öcalan'a, Selahattin'e özgürlük diyorlar" dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik hendek operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Taşdemir, oğlunun şehadeti çok istediğini belirterek, "Oğlum Selçuk hendek operasyonlarında şehit oldu. Rabbime şükür oğluma şehadet nasip oldu. Allah bana da şehit annesi olmayı nasip etti. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin diye nice şehitlerimiz oldu, olmaya da devam edecek. Benim oğlum Selçuk'ta vatana feda olsun. Ama son dönemlerde ortaya çıkan kimi terör destekçileri, biz şehit ailelerini çok üzüyor. Acı üstüne acı yaşıyoruz. Biz kaybettiğimiz evlatlarımız noktasında asla pişmanlık yaşamadık. Selahattin Demirtaş'a özgürlük, Abdullah Öcalan'ın zincirlerini kıracağını söyleyenler var. Bunların isimlerini zikretmek ve hakaret etmek istemiyorum. Bizim evlatlarımızın kanı üzerinden siyaset yapanlar var. Onlara haklarımızı helal etmek istemiyorum. Milliyetçilik vatanını sevmektir, devletini sevmektir, şehidini sevmektir. Bunu anlamak istemiyorlar ve bizim kanacağımızı sanıyorlar. Asla aldanmayacağız" dedi.

Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere seslendiğini belirten Taşdemir, "Benim evladım 11 aylık evli ve eşi 2 aylık hamileydi. Selahattin Demirtaş'a özgürlük vereceklerini söyleyenler, benim evladımı topraktan çıkarıp da bana kavuşturabilecekler mi? Benim oğlum hendek operasyonlarında şehit oldu. Bu olayların fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş idi. Rabbim onlara gün yüzü göstermesin. Birileri özerklik vereceğini söylüyor. Kime sormuşlar? Hangi şehit annesi ile konuşmuşlar. Biz bu toprakların bağımsızlığı için evlatlarımızı şehit verdik. Sadece benim oğlum değil. Kimin toprağını kime veriyorsunuz? Kayyumları kaldıracaklarmış. Bunlar neyin peşinde? Bir koltuk için vatanına hainlik edenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Biz vatan sağ olsun diyoruz, onlar Öcalan'a, Selahattin'e özgürlük diyorlar" diye konuştu. - ERZURUM