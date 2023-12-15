Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı Sonuçlandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 36 madde karara bağlandı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı son oturumunda ilgili komisyonlardan meclise havale edilen 36 gündem maddesi onaylanarak karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Son Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Mecliste komisyonlardan havale edilen toplam 36 gündem maddesi bu oturumda görüşüldü.

Mecliste mali hizmetler dairesinin büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan işletmelerin 2024 yılında uygulayacağı ücret tarifeleri, Vezirköprü'ye GES kurulması, ilçe hallerindeki işyerlerinin kira ücreti, Meydan Projesi, mahkeme kararı doğrultusunda konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlemesi, imar planları ve sokak isim değişiklikleri gibi birçok konu karara bağlandı.

"Meclisi de yargı yapsın o zaman"

Atakum ilçesinde mahkeme kararı doğrultusunda konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım imar plan değişikliği teklifi görüşüldüğünde CHP'li meclis üyelerinin kendisine "Yargı ile inatlaşıyorsunuz" sözü üzerine açıklamada bulunan Başkan Mustafa Demir; mahkeme kararının olduğu yer hakkında yapılan itiraz ve müracaatın vatandaş tarafından yasal müracaat-itiraz süresi dolduktan sonra yapıldığını, buna rağmen mahkemenin karar verdiğinin altını çizerek açıklamalarda bulunan Başkan Demir, "İnatlaşıyorsunuz ifadesini reddediyorum. Sen ona karar veremezsin. Mahkemenin alanı çok farklı bizim alanımız çok farklı. Tüm iş ve işlemlerimiz yargı denetimine tabi. Yargı bir karar verir, biz o kararı yorumlar, doğrusunu yapmak bizim görevimiz. Aldığımız karar yine yargıya gidebilir. Yine mahkeme farklı bir karar alabilir yine meclise gelebilir. Biz mahkeme kararlarına uyarız ama mahkeme kararları hakkındaki fikrimizi aksi bir durum varsa izah ederiz, eleştiririz. Mahkeme aslında burada yargı süreci geçiren, kendisine müracaat edildiğinde karar vermemesi gereken bir konuda karar veriyor. Burası meclis, biz burada yeni imar planları yaptık. Emsal 1, kat yüksekliği de 4. Yine yapsak yine düşük yoğunluklu yaparız. Bizden önce verilen bir karar var. Yargı ve müracaat süreleri geçmiş. Sonrasında vatandaşın biri müracaat ediyor, ondan sonra yargı süreci başlıyor. Biz o günkü meclisin verdiği kararın sürecini takip etmek, yargı kararlarını da inceleyerek karar vermek durumundayız. Bizi orası ilgilendirir. Yargı ile inatlaşmak ifadesi doğru değildir. Meclisi verelim yargıya o zaman meclisi de yargı yapsın. Böyle bir şey yok" dedi.

Emin Kar ve Nuran Yapıcı Özel'in ismi sokağa verildi

Mecliste ayrıca görevi başındayken hayatını kaybeden Ladik Belediye Başkanı Nuran Yapıcı Özel'in adının caddeye verilmesi de görüşüldü. Ladik Bahşi Mahallesi'nde bulunan Namık Kemal Caddesi'nin adının Nuran Yapıcı Özel Caddesi olarak değiştirilmesi ile İlkadım ilçesi Adalet-Bahçelievler Mahallelerinde bulunan Canpolat Sokak'ın (TN 17 ve TN 10) isimlerinin Emin Kar Sokak olarak değiştirilmesi maddeleri de oy birliği ile kabul edildi. Başkan Demir; Samsun spor'da futbolcu, kaptan, yönetici ve başkan olarak görev yapan, 10 Ocak otobüs kazasında felç kalan kulübün efsanelerinden Emin Kar'ın adının ayrıca bir spor tesisine de verileceğini açıkladı.

Komisyondan havale edilen maddelerin karara bağlanması ile 2023 yılındaki belediye meclis toplantıları da sona ermiş oldu.