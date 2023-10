Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Hükümetin Tarım Politikasını Eleştirdi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Edirne'de hükümetin tarım politikasını eleştirdi. Kaya, "Tarımı da bu iktidarın gereken önemi vermediğini görüyoruz. Vermediği gibi vermemeye devam ediyor çünkü 2024 bütçesinin sunumu plan bütçe toplantısında devam ediyor. İktidar bütçeyi Meclis'e gönderdi. 2024 yılında Türkiye'nin bütün tarım teşvikleri 92 milyar TL. Oysa kanun gereği milli gelirin yüzde 1'inin tarıma destek olarak açıklanması gerekiyordu" dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, bugün Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Kaya, Merkez Bankası politika faizinin 5 ay içerisinde yüzde 35'e yükseldiğini belirterek hükümetin tarıma gereken desteği vermediğini de açıkladı.

"MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 35'E ÇIKARDI"

Bülent Kaya, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı 21 Nisan 2023 yani seçimden sadece bir ay önce Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 8,5'ken millete şöyle bir söz verdi; 'bu kardeşiniz iktidarda olduğu müddetçe faizler asla yükselmeyecek, faizleri ve enflasyonu birlikte düştüğüne şahit olacaksınız' demişti. Seçimlerden bir ay geçti, iktidara geldi. Haziran ayında yüzde 8,5 olan faizi önce yüzde 15'e daha sonra yüzde 17,5 daha sonra yüzde 25'e daha sonra yüzde 30'a en son dün Merkez Bankası politika faizini yüzde 35'e çıkardı. Seçimden sadece bir ay önce asla faiz artışı olmayacak diyen bir iktidarın seçildikten bir ay sonra yüzde 8,5 olan faizi 5 aylık süre içerisinde yüzde 35 kadar çıkardı. Biz 2023 yılı içerisinde artık enflasyonun düşmeye başladığı ve kontrol altına alınacağını iddia eden bir iktidar şu an sene sonunda yüzde 70'leri rahatlıkla aşacak bir enflasyonla bu ülkeyi karşı karşıya bıraktı.

"BEŞLİ MÜTEAHHİTLERE VERİLEN PARA 162 MİLYAR"

Böyle girdi maliyetlerinin arttığı bir süreçte açıklanan taban fiyatları, çiftçilere toprağınızı ekin demekten ziyade, toprağı ekip zarar etmeyin, teşviklerle idare edin biz her şeyi dışarıdan ithal ederiz gibi bir duruma düşülmüş oluyor. Tarımın mutlaka desteklenmesi lazım. Tarımın pandemi sürecinde ne kadar stratejik olduğunu hepimiz görmüş olduk. Onun için Edirne aynı zamanda bir tarım şehridir. Tarımı da bu iktidarın gereken önemi vermediğini görüyoruz. Vermediği gibi vermemeye devam ediyor çünkü 2024 bütçesinin sunumu plan bütçe toplantısında devam ediyor. İktidar bütçeyi meclise gönderdi. 2024 yılında Türkiye'nin bütün tarım teşvikleri 92 milyar TL. Oysa kanun gereği milli gelirin yüzde 1'inin tarıma destek olarak açıklanması gerekiyordu. 5 milyar katrilyon bütçesi olan bir ülkede 500 milyarın tarıma ayrılması gerekirken 92 milyarın aktarılmış olduğunu görüyoruz. Buraya 92 milyar aktarırken hani 'cebimizden kuruş çıkmadan köprüleri, yolları, otobanları yapıyoruz' diyordu ya iktidar işte o hazine garantili ihaleler için sadece bu sene bütçeye konulan para 162 milyar. Yani rantiyeciye, 'cebimizden 5 kuruş para çıkmıyor' denilen o beşli müteahhitlere verilen para 162 milyar, 85 milyon insana verilen para ise 92 milyar. Bu ülkenin yönetiminin tarıma ne denli yabancılaştığının çok açık delili. 162 milyarla sınırlı kalmayacağız çünkü döviz her arttığında hazine garantili ihalelerin tamamı dövize endeksli olduğu için bu maliyetler kat be kat artmaya devam edecektir."