Rishi Sunak, İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu. Sunak, ülkenin ilk Hint kökenli başbakanı olarak tarihe geçti.

İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından yerine geçecek isim belli oldu. Penny Mordaunt'un liderlik yarışından çekilmesi üzerine Rishi Sunak oylama yapılmadan iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi. Truss'ın eski rakibi 42 yaşındaki Sunak, böylece İngiltere tarihinin hem en genç hem de Hint kökenli ilk başbakanı olacak.

Kral III. Charles'ın en kısa sürede hükümeti kurma görevini Rishi Sunak'a vermesi ve Sunak'ın yarın resmen başbakan olarak göreve başlaması bekleniyor.

İngiltere'de ekonomik sorunlar nedeniyle baskı altında kalan Liz Truss, 20 Ekim'de başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Truss, 45 gün görevde kalarak ülke tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan olmuştu. Truss'un istifasının ardından adaylar arasında gösterilen eski Başbakan Boris Johnson, dün başbakanlık ve parti liderliği yarışından çekildiğini açıklamıştı. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak en güçlü aday olarak öne çıkarken, Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı Penny Mordaunt da liderlik yarışında adaylar arasında yer alıyordu. Ancak Mordaunt bugün 357 milletvekilinden en az 100'ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekilme kararı aldığını açıkladı. - LONDRA