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Putin Rusya Devlet Başkanlığı Seçimlerini Kazandı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 87,8'ini alarak seçimi kazandı. Seçime katılım oranı yüzde 74,22 olarak açıklandı.

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, oyların yüzde 87,8'ini alarak seçimi kazandı.

Rusya'da 15 Mart tarihinde başlayan devlet başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi TSİ 20.00'de sona erdi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 74,22 olduğu belirtildi. Oyların yüzde 24.4'ünün sayıldığını aktaran Komisyon, Vladimir Putin'in oyların yüzde 87,8'ini, Nikolay Haritonov'un oyların yüzde 8,87'sini, Vladislav Davanko'nun oyların yüzde 8,77'sini ve Leonid Slutsky'in oyların yüzde 2,97'sini aldığını açıkladı.

Ülke genelinde oy sayım işlemi devam ederken, saat farkı nedeniyle doğu bölgelerinde oy sayım sürecinin tamamlandığı ve sonuçların Merkezi Seçim Komisyonu'na iletildiği ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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